COVID-19 e inseguridad prende alertas en el sector empresarial de Quintana Roo

El probable regreso al semáforo rojo y el aumento de hechos relacionados con la inseguridad, registrados durante las últimas semanas en Cancún, han encendido los focos de alerta dentro del sector empresarial de Quintana Roo, el cual exigió reforzar o hacer cambios necesarios en la estrategia de seguridad implementada hasta el momento.

Para los empresarios en el Caribe mexicano, actualmente existen dos riesgos que podrían dañar seriamente la reactivación turística, así como económica del estado, se trata del COVID-19 y la inseguridad, ambos actualmente dañan la imagen de esta entidad, lo que podría derivar en una disminución de turistas o el cierre de negocios en caso de retroceder dentro del semáforo epidemiológico estatal.

Al respecto el presidente Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en Quintana Roo, Sergio León Cervantes explicó a La Verdad Noticias que para combatir el aumento de ilícitos en Cancún y otras partes del estado, es necesario denunciarlos ante las autoridades, como ocurrió con los robos registrados en varios restaurantes de la ciudad antes referida, donde la policía logró realizar algunas detenciones de implicados.

“Es muy importante denunciar, tenemos todas las herramientas que pueden ayudar para trabajar en las investigaciones y detener a los culpables, esto no funcionará si la ciudadanía no pone de su parte, pero hay muchos delitos que se cometen y no se denuncian y la autoridad no puede permitir que la situación se salga de control, estamos a tiempo para actuar”, declaró.

León Cervantes destacó que las autoridades federales, estatales, además de municipales, bajo ninguna circunstancia pueden permitir el crecimiento de delitos en este destino turístico y no se debe tener de nueva cuanta ocho asaltos a restaurantes en menos de 24 horas, uno de ellos localizado dentro de una plaza comercial.

Precisó que se debe trabajar en fortalecer la seguridad con trabajos de inteligencia, los cuales podrán realizarse de manera más adecuada cuando se inaugure el C5, el cual estará operando desde Cancún.

“Desde mi punto de vista se deben reforzar los trabajos de inteligencia, hay que reforzar el tema de las denuncias, utilizar más las herramientas tecnológicas para saber cómo se está movimiento la delincuencia y saber por dónde atacar, estamos viendo que es mayor la gente que viene a cometer delito y no debemos permitir que estos delitos sigan en aumentando”, expresó.