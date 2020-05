CFE deja sin luz a las regiones 102 y 103 de Cancún, más de 4 horas

En momentos de contingencia por el coronavirus, donde todos están en casa por la cuarentena y que muchos perdieron sus empleos, la CFE, no le importa, pues a pesar de todo lo antes dicho, ellos están dispuestos a cortar la luz de aquellos que no pagan sus recibos, pero ayer decidió cortar la luz de dos regiones completas en Cancún, sin que den una explicación al respecto.

De acuerdo a reportes de vecinos que hicieron llegar a LA VERDAD, la CFE, ayer cortó la luz de las regiones 102 y 103, dejando sin energía eléctrica a más de 400 familias; el corte inició a las 14:00 horas aproximadamente y la luz regresó alrededor de las 6:40 horas, es decir 4 horas con 40 minutos duró el “apagón”.

La señorita Rosario Tun, quien vive en la Región 102, expresó su inconformidad, pues ella está trabajando desde casa, por ello le afectó mucho, ya que se atrasó en su labor con la empresa, al grado de que terminó de trabajar hasta las 23:00 horas, cuando debió de ser a las 18:00 máximo 19 horas.

Hay que recordar que las empresas, cuando inició esta cuarentena, mandaron a todos sus colaboradores a trabajar en casa para cuidar la salud de los trabajadores y evitar que se contagien del coronavirus o COVID-19 o propaguen el virus, además de que fue una recomendación de las autoridades de salud.

En este sentido, también han reportado días anteriores, apagones en diferentes puntos de la ciudad o afirman que si les llega la luz, pero con una potencia menor, donde los aparatos que lo necesitan no encienden y les comienza a llegar completo, luego de dos a tres horas, cosa que los inconformes no se explican porque tanto “show”.

Así como estás regiones, el corte de luz a muchas familias han afectado, ya que se quedaron sin trabajo, por lo que le piden a la CFE que sean solidarios y comprensivos, pues al no generar ingresos no pueden pagar el servicio, “pero tal parece que a los directivos de la CFE no les importa”, concluyó Rosario.