CFE: ¿Qué cosas suceden con el mega apagón?

Más de 1.3 millones de usuarios fueron afectados por el apagón de ayer en la península de

Yucatán.



Quintana Roo, Campeche y Yucatán se quedaron sin luz desde las 8:30 hasta las 10:00 de

la mañana, provocando caos en las vialidades por la inoperación de semáforos, además de

pérdidas económicas a restauranteros y empresarios.



La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el apagón ocurrió por una falla

humana, tras el accidente de uno de sus trabajadores que daba mantenimiento a las

líneas de alta tensión. El hombre tuvo que ser hospitalizado.



Algunas ciudades que registraron afectaciones fueron Mérida, Celestún, Tizimín,

Valladolid, Ticul, Motul, Umán y Progreso, en Yucatán; Benito Juárez, Solidaridad y Tulum,

en Quintana Roo, así como la ciudad de Campeche.



Sin semáforos

En Cancún, la Dirección de Tránsito Municipal tuvo que intervenir porque todos los

semáforos se apagaron, lo que provocó un caos vial.



“Se reportan semáforos apagados en diferentes puntos de la ciudad. Unidades de la

Policía de Tránsito están en los cruces semaforizados para regular el tráfico”, informó la

dependencia.



Este es el segundo apagón consecutivo que afecta a Cancún. El martes, a las 8:27 horas, la

energía se fue en 46 puntos, incluyendo el Aeropuerto Internacional y la Zona Hotelera. La

CFE lo atribuyó a un disparo automático de sobrecarga. El servicio se restableció en media

hora.



Pérdidas en restaurantes

Con equipos de refrigeración dañados y pérdidas económicas ante la imposibilidad de

cobrar con tarjeta, los restauranteros de Quintana Roo también fueron afectados por el

apagón.

Marcy Bezaalel, vicepresidente nacional de la Canirac, confirmó que al menos mil 500

restaurantes, de los diez mil registrados, tuvieron pérdidas.

“Todavía seguimos en la perspectiva de cuáles son los daños. Muchos de ellos son

sistemas de restaurantes, al igual que las cocinas, refrigeradores y congeladores.

Seguimos con tarjetas de los aires acondicionados centrales”, dijo.

La pérdida de señal de Internet también les provocó afectaciones durante casi una hora y

media.



“Muchos no pudieron cobrar porque no había sistema, no había red, y nada más había

efectivo”, indicó.



Suspenden clases en Mérida

Escuelas de Mérida tuvieron que suspender labores y mandar a los niños a casa, tras el

apagón. Tampoco las guarderías recibieron niños, ante la imposibilidad de mantener

encendidos los equipos enfriadores de aire.



Más de dos horas sin luz obligaron a las autoridades a reaccionar de manera inmediata. El

tránsito también se vio afectado porque los semáforos se apagaron. Seguridad Pública

pidió a los automovilistas extremar precauciones.



Además, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán informó que debido al corte

del suministro eléctrico dejó de funcionar el bombeo de agua hacia las colonias.

¿QUÉ PASÓ?



1. Un trabajador de CFE provocó una explosión en la subestación de Ticul, en

Yucatán, mientras realizaba tareas de mantenimiento.



2. La explosión apagó todos los sistemas eléctricos y sobrevino el corte masivo de

suministro de energía en la península.



3. El empleado Carlos Balam, de 42 años, resultó con quemaduras y fue enviado al

hospital.

La cifras

1.3

Millones de usuarios afectados



681,950 afectados en Yucatán



619,612 afectados en Quintana Roo



20,938 afectados en Campeche



1,500

Restaurantes con pérdidas en Quintana Roo

