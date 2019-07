CERCANÍA Y EFICACIA, NUESTRA META: MARA

"Queremos escucharlos y atenderlos en persona, platicar lo que sienten y qué necesitan; hoy nos toca estar aquí en la 237 porque ustedes se acercaron y lo pidieron", afirmó la Presidenta Municipal Mara Lezama, al encabezar la audiencia pública del programa "Tierra de Todos" en el domo de esa supermanzana, donde representantes de distintas dependencias ofrecieron la atención de trámites y servicios en atención directa a los ciudadanos.

Junto con todo su gabinete, la Primera Autoridad Municipal subrayó que como muestra de los resultados logrados en la Supermanzana 237, se invirtieron recursos municipales para construir la red de drenaje en esta colonia, que ayuda a subsanar las deficiencias sanitarias que existían y a la par, se cuenta con un programa de pavimentación en conjunto de la autoridad estatal, con el fin de mejorar su calidad de vida.

"Seguimos a través de las audiencias públicas cada vez más cerca de ustedes para escuchar su voz. Atenderles desde una oficina es muy cómodo porque hay aire acondicionado, pero tenemos que regresar a la calle y a cada región para conocer lo que los ciudadanos padecen", dijo.

Mara Lezama enfatizó que el equipo de trabajo de la administración pública 2018-2021 está logrando un gobierno diferente, atendiendo de manera directa las peticiones de los habitantes.

"Ya basta de los gobiernos que se enriquecieron y se llenaron los bolsillos; tenemos que crear un gobierno que atienda a la ciudadanía, estamos aquí para hacer el cambio", afirmó.

Aseguró que “este programa no es temporal, no lo estamos haciendo ahorita porque es verano, es un programa permanente, yo he trabajo de la mano de la gente durante muchos años y por llegar a la política no tienen por qué cambiar las cosas, tenemos que trabajar juntos, los buenos somos más, pero muchos más, y si nos tomamos de la mano podemos salir avante, podemos llegar a un buen puerto, juntos con ustedes”.

De igual forma, recordó que este programa "Tierra de Todos" se desarrollará cada dos semanas de manera itinerante en Cancún, en respuesta a la ciudadanía que depositó la confianza en esta gestión, por lo que incluye trámites administrativos, brigadas en los alrededores por parte de la Dirección de Servicios Públicos, además de que se ofrecen descuentos en algunas gestiones como el 50 por ciento menos en la renovación de licencia de conducir y multas, entre otros, con una atención promedio en cada jornada de mil 500 personas, hasta que el último ciudadano sea recibido por los funcionarios.

Hay que destacar, que esta es la tercera jornada del programa “Tierra de Todos”, en donde fueron atendidas 1 mil 831 personas; mientras que en la primera realizada el 11 de junio en la Supermanzana 227 se atendieron 1 mil 517 personas; en tanto, en la segunda, realizada el 25 de junio pasado en la Región 95, fueron beneficiados mil 696 benitojuarenses.