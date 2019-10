CECyTE’S de Q.Roo en paro laboral; exigen su pago

Luego de ver en varias ocasiones a los CECyTE’S de Quintana Roo protagonizar los famosos paros de labores parciales, hoy nuevamente lo vuelven a hacer, esto debido a que las autoridades no les han pagado el k1, la política salarial y el aguinaldo, por lo que optan por realizar el paro de labores.

Hay que mencionar que hace una semanas la maestra, Cristina Berlanga, Secretaria General del Sindicato de Trabajadores del CECYTE de Quintana Roo, dijo que si no realizaba el pago la autoridad competente el 15 de octubre, iban a hacer el paro de labores; pasó el 15 y los docentes y personal administrativo no recibieron el dinero.

“De los años atrás no tenemos ningún adeudo, prácticamente es de lo que va corriendo del 2019 que no se ha pagado el estímulo K1 a todos los docentes que fueron evaluados y la política salarial, que es mejor conocida como el incremento salarial que se da en el mes de febrero, tras el anuncio del incremento de sueldo”.

Afirmó que las autoridades la única manera para que volteen, es dejar de dar clases y más si es a nivel estatal, aunque dijo que eso es lamentable, ya que no deberían a esperar a que paren las clases y afectar a los alumnos.

“Definitivamente hemos comprobado que los paros de labores de manera parcial, es la única manera en que el gobierno te voltea a ver, si ellos no respetan los acuerdos en que llegamos, pues la única forma que se movilizan o empiezan a actuar es cuando hacemos ese tipo de acciones, lamentablemente es lo que menos queremos”.

Pidió a los padres de los jóvenes a comprender a los docentes y a todo el personal administrativo que están sindicalizados, ya que están exigiendo un derecho y si hacen los paros es por eso y no por flojos o porque no quieren dar clases.

“Que nos comprendan, no es que no queremos dar clases, sino que todo lo que está ahí plasmado o lo que nosotros estamos pidiendo o luchando por muchos años, nos corresponde por lo que hemos trabajado y no permitiremos que la autoridad pisotee nuestros derechos”, concluyó.