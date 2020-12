"CARA DEL DIABLO" pone en peligro el fin de año en Chetumal

El artificio pirotécnico conocido como "Cara del Diablo" podría ocasionar lesiones severas en caso de mal manejo, por ello se recomienda no utilizarlo durante la quema de muñecos de "Año Viejo".

La Dirección de Protección Civil Municipal de Othón P. Blanco advirtió sobre la venta clandestina del fuego pirotécnico conocido como “Cara del Diablo”, ya que podría ocasionar lesiones severas en caso de un mal manejo.

La recomendación es que este artefacto no sea utilizado ni para la tradicional quema de muñecos de “Año Viejo” ni en ningún momento de los festejos relacionados con la llegada del 2021.

Se aclaró que la venta de la “Cara del Diablo” está prohibida en los establecimientos que cuentan con permiso para la distribución de pirotecnia, aunque ha trascendido que sí puede ser obtenido de manera clandestina.

Riesgo de lesiones graves

En este sentido, se insistió en que el explosivo puede generar graves daños en caso de reventar en mano, como la pérdida de los dedos o lesiones en otra parte del cuerpo.

La Dirección de Protección Civil Municipal, a través de La Verdad Noticias, ha recomendado que exista excesiva precaución durante el uso de pirotecnia durante los festejos de despedida del “Año Viejo”.

La principal petición es que los menores no sean los responsables de la quema de los muñecos y que, en caso de hacerlo, que en todo momento sean supervisados por personas adultas.

Se han realizado operativos para impedir la venta de pirotecnia que represente riesgo de lesiones graves en caso de mal manejo.

También se recomendó no guardar artificios pirotécnicos en los bolsillos de la ropa, no utilizar prendas sintética al quemar los cohetes, ya que, en caso de accidentes, este tipo de ropa se adhiere a la piel y puede causar daños más severos.

En caso de mal funcionamiento de las “bombitas” no se debe insistir en prenderlas y los sobrantes no detonados, no deben tirarse a la basura, pues pueden provocar incendios.

Es fundamental tener a la mano un extinguidor y botiquín de primeros auxilios, así como los teléfonos de emergencia en caso de accidentes.

