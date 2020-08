CAPA y Aguakan deberán garantizar abasto de agua en Quintana Roo.

Luego de la reunión que sostuvo el gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González con titulares de Protección Civil, se dieron a conocer una serie de acuerdos en donde destacan las previsiones meteorológicas que indican que el fenómeno cruzará sobre Quintana Roo este próximo sábado 22 de agosto.

Al término de la reunión de coordinación con el Gobernador para verificar las acciones en torno a la tormenta tropical, se acordó que el fenómeno presenta una alta posibilidad de que ingrese a la entidad en el municipio de Tulum directamente sobre Punta Allen, comunidad que será evacuada.

Se informó también que la Depresión Tropical 14, ya como tormenta tropical se dirigirá hacia Valladolid por lo qué hay que alertar a las comunidades cercanas. También se prevén afectaciones en Holbox así como en las zonas bajas en donde el mandatario estar preparados ante posibles inundaciones por lo que es importante limpiar alcantarillas y todo lo que bloquee el paso del agua.

Entre los modelos de pronóstico consultados por la autoridad, se confirmó que el fenómeno podría permanecer hasta 12 horas sobre el territorio antes de cruzar hacia el Golfo de México de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, con pocas probabilidades de que se convierta en huracán.

En la misma tónica, las autoridades de Quintana Roo llamaron a los ciudadanos a estar pendientes de los canales oficiales por lo que SQCS y las redes sociales oficiales informarán cada tres horas respecto al avance de la tormenta.

Refugios, agua y abasto de alimentos, son prioridad

Entre los acuerdos también destacan los casi 100 albergues de primer contacto para la población más vulnerable, abiertos y supervisados a través de Protección Civil, SEQ y los ayuntamientos, mientras que en el tema del agua CAPA y Aguakan deben prepararse para ofrecer agua potable durante y después de la contingencia.

Finalmente el gobernador llamó a revisar el abastecimiento de tiendas para evitar faltantes y que la población tenga garantizado el abasto y sobre todo la invitación a la ciudadanía a no hacer compras de pánico, "no es necesario, son efectos de tormenta tropical que de acuerdo a la cultura de los quintanarroenses en ese aspecto conocen de su intensidad y saben que es de cuidado, pero no con la intensidad de un huracán", mencionan los acuerdos.

