CANIRAC pide diálogo para evitar pérdidas en temporada alta en Cancún

El reconocido Chef Marcy Bezaleel Pacheco, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) hizo un llamado al diálogo y no a la violencia y caos que genera caos en la ciudad, miedo en los turistas y pérdidas económicas en el sector restaurantero, esto por la represión policiaca que ayer se realizó en contra de los manifestantes de limpia.

“Ayer por la tarde con el paro que hicieron en la zona del centro con los camiones de basura, los medios restauranteros con el sector empresarial salieron perjudicados pues tuvieron un déficit y una pérdida del 38.4 por ciento y sobre todo en estas tres avenidas, Bonampak, Nader y Tulum generó un caos en la participación turística”, señaló Marcy Bezaleel Pacheco

Cerca de las 20:00 horas los policías comenzaron a dispersar a los trabajadores que se manifestaron frente al Palacio Municipal en donde exigieron poder hablar con la autoridad correspondiente, pero esto no sucedió, sin embargo, de un momento a otro los policías comenzaron a atacar usado piedras y gas lacrimógeno

“En muchos restaurantes comenzaron a llegar las personas espantadas porque esta constante negligencia de aquella empresa más todas las patrullas y el levantamiento policiaco que atrajo hasta los bomberos, usualmente el turismo no sabe qué está pasando y cree que es algo, pero de lo que es, entonces creo que deben llegar a unas pláticas y menos hacer lo que hicieron en temporada alta que vean que llegar al diálogo es lo más positivo”, señaló el líder restaurantero.

Turistas asustados por represión polical en Cancún

CANIRAC pide diálogo para evitar pérdidas en temporadas en Cancún

Una de las afectaciones más importantes fue la circulación vial que se vio superada por los bloqueos y enfrentamientos, por lo que las rutas de transporte público se rediseñaron cerca de cuatro veces en un solo día ya que la situación no mejoró en muchas horas.

“Lo principal es no crear este caos vial que el final no nada más quita el tiempo a transeúnte o solo hace un caos vial sino también perjudica al empresario tanto restaurantero como hotelero, los empresarios que salen del Ado, transportistas, hay que saber que hacer cuanto antes para que esto no siga sucediendo y sobre todo que al final seguimos trabajando con una empresa externa con buenos niveles, pero creo que si ya están con esta empresa Intelligencia México pues crear esta mancuerna con el municipio”, sugirió el representante de la CANIRAC.

