¡CAEN EN ENGAÑO! de venta de cerveza en Chetumal

Decenas de personas cayeron en el engaño de que, durante este sábado, se vendería cerveza en un establecimiento de Chetumal.

Luego de realizar una fila de más de cien metros de longitud, decenas de habitantes de Chetumal se enteraron que era falso el audio que anunciaba la venta de cerveza en un establecimiento ubicado en la colonia Las Casitas.

Y es que, desde ayer viernes, circuló un mensaje de voz a través del cual se afirmaba que este sábado se vendería cerveza en la sucursal de la avenida San Salvador, casi con José María Morelos, de una empresa regional dedicada a la distribución de artículos de abarrotes.

En consecuencia, desde temprano decenas de chetumaleños, la mayoría de ellos con cubrebocas, hicieron fila para poder adquirir el producto.

Prevalece desabasto de cerveza

Como se sabe, Chetumal enfrenta desabasto de cerveza desde hace varias semanas y no es la primera ocasión en que ocurren aglomeraciones en la vía pública con la intención de obtener el producto.

El pasado 28 de abril informamos que un establecimiento ubicado en el primer cuadro de la ciudad fue amenazado con ser clausurado luego de que decenas de chetumaleños acudieron al mismo tiempo para comprar cerveza, luego de que circuló la falsa versión de que recibieron un contenedor con producto.

Decenas de chetumaleños protagonizaron una larga fila deseosos de poder comprar cerveza, pero todo fue un engaño.

En el caso de este sábado, fueron cientos de chetumaleños los que cayeron en el engaño y fue necesario desmentir la noticia en redes sociales para que no continuarán llegando más personas al lugar.

"Señores es fake (falso), no hay cerveza en el Dunosusa de la San Salvador, no salgan de su casa si no es necesario y no hagan filas rezando a los dioses de la cebada que tengan venta de cerveza”. Se escuchaba en un mensaje de voz.

También existieron mensajes más agresivos, ya que señalaban “No hagan caso de esos textos engaña p…..”

Se trató de un falso rumor la venta de cerveza en un establecimiento de Chetumal.

Hay que destacar que, más que enojadas, las personas que hicieron fila para comprar cerveza se retiraron decepcionadas de que todo fuera un engaño.

