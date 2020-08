Buzos que hallaron el Titanic explorarán 5 cenotes en Isla Mujeres y Contoy

El fotógrafo subacuático mexicano Rodrigo Friscione, explicó a la agencia EFE que este sábado encontraron cinco tipos de cenotes de agua dulce en las profundidades del Mar Caribe Mexicano, un descubrimiento sin precedentes. Estos son cinco cenotes profundos, a poco más de 22 kilómetros de la costa de Quintana Roo, entre Isla Mujeres e Isla Contoy.

Con la ayuda de Robert Ballard y su equipo de submarinos de largo alcance que descubrieron los restos del Titanic en 1989, Friscione y un grupo de buzos, espeleólogos, biólogos marinos y arqueólogos, serán los encargados de explorarlos a detalle.

En la península de Yucatán, en la jungla, e incluso entre las calles de algunas ciudades, hay una gran cantidad de cenotes, pero hasta ahora, no hay registros de manantiales de agua dulce que sean profundos de la superficie y tengan una estructura calcárea profunda.

“Me llamó la atención, me metí al hueco y me di cuenta que no tenía fondo: era un hueco infinito”, relató Friscione. “Yo sentía que salía agua dulce porque el agua se siente más fría y había un haloclina, es decir, un cambio en la calidad del agua, que habla de un cambio en la salinidad, y se me hizo interesantísimo que del fondo del mar saliera agua dulce”, relató Rodrigo a la agencia EFE.

Hasta ahora, el primero de los cinco cenotes oceánicos descubiertos es una brecha infinita. Es precisamente que, a diferencia de otras partes del país, no hay ríos ni deltas visibles en la península, por el contrario, el área tiene un complejo sistema de ríos subterráneos que atraviesan cuevas y otras cuevas.

La hipótesis más fuerte es que los cenotes hallados podrían estar conectados al sistema de ríos subterráneos de Yucatán; “hay una gran red de cenotes, pero nadie sabe dónde salen los miles y miles y miles de litros de agua dulce. Tienen que salir a algún lado porque están fluyendo”, comentó el fotógrafo. Por LA VERDAD y con información de Milenio Noticias