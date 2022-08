Buscará el PRI coaliciones totales para los procesos en 2023 y el 2024

Los siguientes procesos electorales, el PRI buscará conformar una gran alianza opositora, una gran coalición de partidos políticos en donde no sólo participen el PAN y el PRD sino todos los interesados en cambiar al país, asegura el exgobernador, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, tras asegurar que el tricolor no corre riesgo de desaparecer.

Y lo mismo harán dijo, en los gobiernos de los estados, anticipó; tras asegurar que el partido no está en riesgo de desaparecer y, en estados como Quintana Roo, donde fueron derrotados en las urnas, el PRI sabrá ser una oposición responsable, “eso lo hemos dicho en todas las etapas en que nos ha tocado ser oposición” .

Hendricks Díaz sostuvo que el tricolor se sumarán a las acciones por un Quintana Roo mejor, pero siempre atentos de que se atiendan las demandas de los ciudadanos, por lo que estableció que en su momento harán las denuncias, cuando note que las cosas no se están haciendo bien en la administración gubernamental.

“Debemos tener la conciencia que todos debemos estar unidos ya que de lo contrario no se alcanzaran los objetivos”, indica el ex jefe del Ejecutivo; quien dijo que al interior del PRI aun no definen cuales son las tareas que hará cada uno de ellos en nuevas encomiendas, “pero lo que si esta claro es la necesidad de trabajar en la reunificación del partido”.