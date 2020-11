Buscará Mendicuti ser edil en Solidaridad en 2021

Sin descuidar sus ideales, pero pensando en privilegiar la atención a los solidarenses, Gabriel Mendicuti Loria confirma que sí participará en las elecciones del 2021 en busca de la presidencia municipal por Solidaridad.

Y adelanta que, será a través del Partido Encuentro Social Quintana Roo (PESQroo), que preside Gregorio Sánchez Martínez por el cual buscará la candidatura, pero anticipó la posibilidad de una alianza a la que se sumaría el Movimiento Auténtico Social (MAS), con el que también ya está en pláticas.

Mantiene acercamientos con la población rumbo al proceso del 2021

“Con el PESQroo ya es un hecho, con el MAS aun está en veremos, aunque ya me he reunido con su presidenta Cecilia Loria Marín, pero está un tanto indecisa…pero con lo que tenemos de capital político en encuentro social me alcanza para lograr la presidencia municipal porque tenemos una buena estructura política”, reiteró.

Expresidente municipal de Solidaridad entre el 2002 y el 2005, Mendicuti Loria goza de simpatía entre los habitantes del municipio, apoyó el crecimiento y el desarrollo de Playa del Carmen en materia turística y mantuvo comunicación con los diferentes sectores de la sociedad, lo que le permitió mantener su carrerea política en forma ascendente.

Prudente en sus declaraciones Mendicuti Loria señaló que, está a la espera de los tiempos políticos definir algunas de la estrategias y acciones que emprenderá para la búsqueda del voto, aunque dijo, ya sostiene reuniones con algunos lideres para mantenerse cerca de la gente…”son momentos de pensar en el bienestar del municipio”, expuso.

Respecto a la posibilidad de que alguno de sus hijos incursione en la política en otro partido político, señaló…”mis hijos no creo, yo no quiero que se sientan hijos de papi, o que digan que les dieron oportunidad por ser hijos de Mendicuti, si a ellos les interesa que ellos hagan su trabajo, la política es un talento que Dios te da”, acotó.