Buscan rescatar a niños y ancianos en situación de calle del Crucero Cancún

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y funcionario del Ayuntamiento de Benito Juárez buscan, a través de un programa piloto, rescatar a menores y ancianos en situación de calle que habitan en la zona del Crucero de Cancún.

De acuerdo con Eva de López, presidenta del Consejo de Mujeres de Quintana Roo, esta situación se da, luego de que se detectara la proliferación de personas en situación de calle en esa zona.

“Nosotros lo estamos reportando pero no nos corresponde entrar en acciones, lo que sí nos corresponde es hacer la denuncia pública y ya hemos tratado primero de verlo con la autoridad que trata los casos”, informó la activista.

No obstante, manifestó que la organización que preside no cuenta con las facultades de tomar acciones al respecto, por lo que han informado al DIF municipal sobre esta situación, quienes dijo, no han tomado acciones porque no es su prioridad.

“Estamos viendo que no están habiendo nada, para ellos no es una prioridad y mientras tanto las personas están haciendo uso de sus hijos para causar lástima y obtener recursos, han tomado las calles”, denunció.

Añadió que a través de los recorridos que han realizado y las personas que han encuestado, han detectado que la mayor parte de estas personas son originarias de otros países como Guatemala, o estado de México como Chiapas, Tabasco y Oaxaca, principalmente.

Por su parte, José Luis Acosta Toledo, décimo regidor del municipio, aseguró que este programa nada tiene que ver con mejorar la imagen de este punto de la ciudad, sino de gobernar con conciencia ciudadana.

“Tengo conocimiento de que esta administración ya quiere tomar cartas en el asunto, no son nada más adultos mayores, hay algunos niños que se encuentran en situación de calle en algunos semáforos, y el tema es entrarle a retirarlos de las calles, no es por imagen urbana para que la calle se vea bonita, es un tema de que no puede un menor ni un adulto mayor estar laborando en estas situaciones”, dijo.

Respecto al funcionamiento de este programa, explicó que buscan vincular a estas personas en situación de calle con los DIF de sus entidades y a través de una alianza con Autobuses de Oriente, poder regresarlos a sus ciudades.