Buscan regular ambulantaje durante Fiestas Patrias en Cancún

El Comité dictaminador del comercio en la via publica sostendrá una reunión el día de mañana con comerciantes para regular los permisos de ambulantaje durante las fiesta patrias de septiembre en la ciudad de Cancún.

Humberto Aldana Navarro, octavo regidor del municipio y presidente de la comisión industria, comercio y asuntos agropecuarios del municipio de Benito Juárez, explicó que durante dicha reunión, detallarán el número de permisos que se otorgarán y dónde estarán localizados los comerciantes.

"Salieron algunos vendedores ya, y ya le pedimos al director de Comercio en la Vía Pública que tenga un acercamiento con ellos para que se regularicen y evidentemente mañana vamos a ver cómo van en número, dónde se van a poner, etcétera", apuntó el funcionario.

Añadió que por el momento, el ayuntamiento mantiene una supervisión constante, en la cual le plantean a los vendedores los lineamientos que tienen que seguir, los cuales son los mismos que se aplican a comerciantes en vía pública.

"No pueden estar en camellones, no pueden obstruir una banqueta completa, no pueden ponerse en un paso peatonal, en zonas vecinales o residenciales", explicó Aldana Navarro.

Respecto a los permisos que pretenden otorgar, el funcionario explicó que aún no tienen un número exacto, pero aseguró que todas las solicitudes serán atendidas, pues la ciudad es muy grande y hay espacios para todos.

"Los que se aproximen se valorarán y ya se distribuirán. Cancún es muy grande y da espacios para muchos comerciantes, pero ignoro cuantos pudiéramos a llegar a tener, aunque el director de comercio deberá tener una cifra aproximada", manifestó.

Recalcó que los comerciantes no tienen permiso para vender otra cosa que no sea parafernalia alusiva las fiestas patrias, por lo que de caer en la desobediencia, no sólo se les cancelará el permiso, sino también decomisarán la mercancía.

Finalmente, aseguró que durante la reunión de mañana, también fijarán las multas para quienes incurran en malas prácticas.