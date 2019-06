Buscan reglamentar manejo de Canotes, Cavernas y Grutas de Quintana Roo| Iván Cadena

Tras el exhorto de organizaciones no gubernamentales (ONG), el gobierno del estado de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), busca implementar un reglamento de manejo en la entidad para la preservación de los ecosistemas ubicados en los cenotes, cavernas y grutas, además de la seguridad de las personas.

De acuerdo con el director de SEMA, Alfredo Arellano Guillermo, el único municipio que cuenta con un reglamento de este tipo, es el de Solidaridad, por lo que buscan replicar esta fórmula en los 10 municipios restantes del estado.

En este contexto, José Ángel Duran Desiga, director de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático de Solidaridad, detalló que dentro de las limitaciones que tiene este precepto, están la mínima variación antropogénica, desazolve, extracción de piedras, seres vivos o cualquier otro objeto de valor cultural e histórico, así como el relleno de los cenotes, entre otras.

No obstante, Duran Desiga reconoció que dicho reglamento aún o no es conocido y aplicado entre la población, a pesar de que entró en vigor desde el 21 de noviembre de 2017, además de que la administración pasada no le dio seguimiento.

Rellenar los cenotes, los cuales son el único punto de acceso al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, puede ocasionar alteraciones en el cauce natural del agua.

“Lamentablemente, como reglamento no ha sido muy conocido, pues hay algunas empresas que han impactado, rellenado estos cuerpos de agua y aunque han sido sancionados o multados, pues son daños irreparables, aunque ya ha habido también empresas que solicitan inspección”, dijo el funcionario.

“Rellenar los cenotes, los cuales son el único punto de acceso al acuífero subterráneo de la Península de Yucatán, no sólo puede ocasionar alteraciones en el cauce natural del agua, sino también genera inundaciones, incluso puede propiciar un daño a los edificios o infraestructura que se construya sobre la superficie”, añadió.

Respecto a la seguridad de las personas, José Alfonso Campo Arjona, consultor ambiental en materia urbana, el cual participó con el colegio de biólogos en la elaboración de este estatuto, el no implementar medidas seguridad en las cavidades subterráneas, ha ocasionado también la muerte de turistas y buzos, por lo cual buscan alternar ambos.

“Además de ver la conservación de los mismos (cenotes), hablamos también de la protección de la integridad física de las personas, incluimos un capítulo especial de salvamento y rescate acuático en cenotes porque ha habido muchas muertes por no hacerlo de la manera adecuada”, finalizó.