Buscan récord mundial de nado en la Riviera Maya

Buscan record mundial de nado en la Riviera Maya

Riviera Maya está lista para recibir este 7, 8 y 9 de noviembre, a los tres nadadores mexicanos que buscarán imponer un récord de nado con causa en aguas abiertas, cuyo objetivo es promover una mayor conciencia ecológica y ayudar a combatir la contaminación de plástico en los océanos.

Esta actividad es parte de la campaña Swim Against Plastic - Make It Possible que emprenden en conjunto Plastic Oceans México y Tommy Hilfiger México.

En conferencia de prensa celebrada en el exclusivo NIZUC Resort & Spa se anunció que Roberto del Río, Mariana del Río y Karina Almanza serán los deportistas que empezarán la jornada de nado el día viernes 8 de noviembre a las 02:00 hrs en Punta Allen y se espera terminen de recorrer 120 kilómetros, 40 cada uno, el día sábado 9, alrededor de las 10:00 hrs, en Playa del Carmen, ante personas de la localidad y voluntarios. Cabe destacar que además de la actividad de los nadadores, la campaña Swim Against Plastic - Make It Possible, implementará el programa educativo denominado “Repiensa y Rellena” en dos escuelas de comunidades cercanas a Muyil.

El programa incluye la presentación del documental de 20 minutos “Un Océano Plástico” seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Esta parte de la campaña estará enfocada a la educación ambiental entre alumnos entre 4° y 6° de primaria, quienes conforman el eje del programa de cambio de hábitos.

También se donarán 10 estaciones de agua “EcoFiltros” de 20 litros cada una, que utiizan la tecnología de filtro de barro (con una durabilidad de 2 años para reposición). Además, como parte de estas actividades de concientización y educación ambiental, se entregarán a los alumnos termos de acero inoxidable para fomentar el relleno en contenedores y así apoyar la eliminación del uso del plástico de una sola vez.

Se apadrinará a las estaciones para que los mismos niños las cuiden y las procuren, mientras que el director/maestro de esta comunidad será instruido para brindar talleres educativos los cuales serán impartidos por los profesores de dichas comunidades y de la mano de las organizaciones Amigos de Sian Ka´an y Plastic Oceans.

Parte importante de la campaña es la limpieza de playas de residuos plásticos. Por lo que, como parte de las actividades, el día 8 de noviembre, decenas de voluntarios, medios, amigos de la marca de Tommy Hilfiger México y de Plastic Oceans México emprenderán una limpieza de playa en el área de Sian Ka´an (entre el Km 18 al 19), con la finalidad de promover una mayor conciencia ambiental para mejorar las condiciones de la zona y así poder empezar a restaurar de esta manera una de las reservas más importantes a nivel mundial.

El día 9 de noviembre, el evento culminará con la llegada de los 3 nadadores mexicanos al muelle de Playa del Carmen alrededor de la 1 pm buscando que se rompa dicho récord mundial. Hacemos invitación abierta a todas las personas en Playa.