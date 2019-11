Buscan desesperadamente a estudiante de secundaria extraviado en Cancún

Un alumno de la Escuela Secundaria Técnica No 17, localizada en el municipio de Benito Juárez, es buscado por sus familiares, quienes aseguran que la última vez que lo vieron fue durante la tarde del pasado martes, en las inmediaciones del Fraccionamiento Paseos del Mar.

Se trata de José Balam Jiménez, de piel morena, cabello negro corto, delgado, ojos café oscuro; el cual desapareció la tarde del pasado martes cuando avisó a su familia que iría a una tienda cercana a su domicilio en Paseos del Mar y nunca regresó.

De acuerdo con los afectados, la última vez que se le vio al joven, vestía un pans negro y una playera de la Secundaria Técnica No 17 y un par de chanclas, por lo que dicha descripción fue agregada a la ficha de búsqueda que han difundido a través de las redes sociales como Facebook y WhatsApp.

No obstante, se desconoce si hasta el momento ya se interpuso una denuncia formal por desaparición, ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, por lo que no haberse realizado, las autoridades no pueden comenzar las diligencias.

Por lo mientras, la única vía de contacto que han puesto a disposición los familiares del joven desaparecido han sido dos líneas telefónicas (comunicarse a los numeros 9983487091 y 9984775651 con la sra Gris Jimenez y la srita Maria Balam) en donde agradecerán cualquier información que los ayude a dar con el paradero de José Balam Jiménez.

Por otro lado, debido a que los familiares no proporcionaron la edad del muchacho, también se desconoce si las autoridades deberían activar la alerta Amber, especializada en la desesperación de menores de edad.

La preocupación de la familia al no saber nada de José Balam es grande, debido a la inseguridad que se ha vivido en los últimos meses en el municipio de Benito Juárez y otros ayuntamientos conurbantes como Playa del Carmen o Puerto Morelos.

Por ello, los familiares también hicieron un llamado a la sociedad en general para que no tomen en broma el reporte de desaparición del muchacho y eviten realIzar bromas a través de los números proporcionados o bien, que los quieran extorsionar pues tampoco cuentan con los recursos.