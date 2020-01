1 /3 El parte médico indica envenenamiento en uno de los casos. Buscan al autor (a) de envenenamiento de mascotas en Playa del Carmen Buscan al autor (a) de envenenamiento de mascotas en Playa del Carmen

A raíz del reporte del envenenamiento de felinos, la veterinaria Claudia Sánchez López, hizo un llamado a los propietarios de mascotas a mantenerlas en el interior de sus hogares para garantizar su seguridad y evitar afectación a terceros. “Hoy en día las mascotas son parte ya de nuestra familia y lo más importante es tenerlos seguros dentro de casa”, apuntó.

Sobre los caso de La Toscana, la titular de la perrera municipal explicó que la única denuncia que han tenido es la de un gato envenenado, reportado el lunes y llegaron el martes para investigarlo pero no lograro obtener testigos y pruebas fehacientes que apunten al culpable de este hecho, debido a que en el lugar sólo hay dos cámaras, mismas que no apuntan hacia zonas afectadas, además de no tener testigos presenciales.

Agregó sobre esta visita que “cuando acudimos al lugar y entrevistamos a los vecinos, nos comentaron que hay perros de propietarios que van y se orinan en los patios de los vecinos; también dijeron que hay gatos que tienen dueño y andan sueltos, entran a las casas o se hacen en las jardineras”.

Recordó que este no es el primer caso, “ya sucedió en esta zona el reporte de mascotas envenenadas el año pasado y sin embargo, siguen teniendo las mascotas libres. Y eso nos alerta porque la gente no está teniendo una tenencia responsable con sus mascotas”.

“Aunque sea una colonia o privada, saquen a sus mascotas con collar, correa, bolsas para levantar sus heces, y siempre vigilando qué comen, qué huelen, porque quizás ahorita fue un envenenamiento pero también hay otras enfermedades- ya sean virales o parasitarias- que un perrito puede contagiar a otro”, comentó.

Finalmente recomendó que tanto gatos como perros, si el dueño no está presente, deben permanecer dentro del domicilio.

“Con gatos hay muchas opciones para evitar que se escapen a la calle y se queden dentro del domicilio, está el ‘catio, que es una estructura sencilla que se puede construir en los patios traseros, que es como una gallinera con peldaños porque a los gatos les gusta estar en las alturas. Se pueden hacer con materiales muy económicos y hay quien prefiere invertirle más, pero es una buena opción para tener encerrados en casa y a ellos les encanta el catio, finalizó.