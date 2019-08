Buscan a ciclistas extraviados en selva de Cancún; llevan dos días perdidos

La dirección de Protección Civil del municipio de Benito Juárez, comenzó el día de hoy la búsqueda de dos hombres, ambos ciclistas, extraviados en la selva de Cancún desde el pasado domingo.

De acuerdo con el director de la dependencia, Antonio Fonseca León, se trata de José Vicente Pérez y Rosendo Ibáñez de 45 y 33 años de edad, respectivamente; los cuales fueron reportados como desaparecidos por sus familiares desde el lunes por la tarde.

Señaló que ambos ciclistas salieron durante la mañana del domingo a realizar un recorrido en unas brechas de la localidad de San Francisco Maya, establecida en los límites de Puerto Morelos y Benito Juárez, pero nunca regresaron.

Fue hasta la tarde del lunes, alrededor de las 17:00 horas, cuando uno de los familiares habló a las instalaciones de la dependencia para reportarlos como desaparecidos y comenzaran las labores de búsqueda.

No obstante, debido a la planeación previa para no arriesgar a ningún elemento de Protección Civil, el rescate comenzó a las 06:00 horas de este martes y hasta el momento, no se ha tenido ningún rastro de los deportistas.

Para poder hallar a estas personas, Protección Civil destinó a las labores de búsqueda 35 elementos, repartidos entre una unidad canina, el grupo BRIC, otro grupo de ciclistas y motociclistas; todos monitoreados desde un centro de mando para no poner en riesgo la seguridad de los rescatistas.

"Nosotros coordinamos los trabajos, se juntaron 35 elementos, una unidad canina, el grupo BRIC, un grupo de ciclistas y motociclistas", declaró Fonseca León.

"Por nuestra parte estamos en el centro de mando, lo que hacemos es unificar el área en la que se va a buscar, asignamos grupos, checamos qué grupo va a buscar en qué área y qué personas entran para optimizar trabajos y no poner en riesgo a nadie y llevar un control", añadió el funcionario.

Hasta el momento, ninguno de los rescatistas ha obtenido rastro alguno de los deportistas extraviados, por lo que hoy por la tarde se hará un corte de la búsqueda para analizar la estrategia.

"Al momento no hemos encontrado nada de ellos, haremos un corte en unas próximas horas para ver sobre la información que tenemos y cómo vamos a ver si seguimos así o qué cambios pudiéramos hacer", finalizó el director de Protección Civil.