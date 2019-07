Buscan a Doña Heriberta para brindarle una ayuda económica; Cancún

Luego de que doña Heriberta se hiciera viral a través de las redes sociales por medio de varias fotos en las que se muestran que la mujer fue abandonada por la calles de Cancún por sus propios hijos, hoy a través de la cuenta de Facebook de uno de los reporteros de LA VERDAD, personas comenzaron a pedir información de la señora para ayudarla económicamente en la compra de sus medicamentos.

Cuando la nota se hizo y se subió el pasado viernes 19 de julio a la pagina oficial de laverdadnoticias.com, el reportero Gerson Pech recibió varios mensajes en su bandeja de entrada de Messenger en el que alrededor de 10 personas pidieron los datos de la afectada, ya que, los inconformes querían conocer a doña Heriberta para que les platiquen cómo vive, su situación para así brindarle una ayuda.

Cabe destacar que un usuario de Facebook fue quien subió a su cuenta la historia de la mujer en donde cuenta que él mismo presenció los hechos y esto fue lo que publicó:

“Hoy mientras me iba al trabajo, se acercó doña Heriberta a pedirme de favor que cuando venga la combi del "Porvenir" yo le avise por que ya no veía, al esperar fácil fueron como 40 minutos.

Sonó su teléfono y si, era la hija de la señora, le marcó solo para decirle que ya no vaya a su casa, que iba a salir, solo escuche cuando dijo la señora "entonces ya no voy a tu casa hija, me voy a la mía" y dentro de mi dije, "¡Coño!, Llevo rato aquí y resulta que ya no va".

Se acercó la señora de nuevo a mi y me dijo ya un poco más seria, "muchacho ya no voy a ir, será que me puedas cruzar del otro lado de la calle" y pues sin problema pasamos, pero desde que empezamos a caminar, la señora empezó a llorar supercañón y yo de solo me queda decirle que ya no llore y me contestó, que siempre le hacen eso sus hijos.

Dijo que siempre que los va a ver, siempre le dicen que van a salir o que no están en su casa y que le estaba llevando unas plantitas que a ella le regalan para vender para que pueda comprar sus medicamentos, porque no tenía dinero y tampoco sus medicamentos (Es diabética) al escuchar eso, solo odie un chingo a sus hijos...

Lo que me llena un impotencia es que tan inhumano puedes ser para dejar a tu mamá a la bendición de Dios, concluyó el usuario con esta frase.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas en realidad la ayudaron, lo cierto es que la mayoría de los que querían brindarle apoyo, era en alimentación y en dinero para que pueda comprar sus medicamentos, así como brindarle asesorías jurídicas.