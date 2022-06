Buscan a Diana, lleva más de dos días desaparecida en Playa del Carmen

Ella es Diana Regina Guitron Falcón, tiene 29 años de edad, es de tez blanca, complexión mediana, cabello esponjoso color rojizo naranja, ojos café y mide 1.65 metros, aproximadamente. Fue vista por última vez el 14 de junio en Playa del Carmen.



En entrevista con el padre de la víctima, dijo que los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Bosque Real y teme por su vida, ya que padece de “falta de madurez mental”.



“Ella no tiene retraso mental, tiene una falta de madurez mental, no dimensiona el peligro, si ella ve que no pasa nada, no hay peligro, va, sin pensar o dimensionar las cosas; sufre de convulsiones que le borra la memoria de corto plazo”, aclaró.



Recordó que es la cuarta ocasión que sale de casa, pero es la primera vez que está varios días fuera de su hogar, es por ello que decidieron reportar los hechos ante la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.



“Se nos ha ido a Cancún y hasta Mérida y siempre la localizamos al día siguiente. Ahora tenemos el apoyo de las autoridades, quienes ya emitieron el Protocolo Alba”, recalcó.

Detalló que ella poco a poco ha tenido mayor conciencia de las cosas, por lo que quiere trabajar e independizarse, pero admite que aún no lo está.



“Puede estar caminando todo el día hasta que se deshidrate y hasta que recupera su conciencia se da cuenta en el lugar donde está, pero no se acuerda de qué pasó y qué es lo que hizo”.



El padre de Diana pide a la ciudadanía el apoyo para localizar a su hija, en caso de tener información veraz comunicarse al 9848730163, línea directa con la FGE. Pide no llamar a sus números personales, para evitar extorsión de personas que se aprovechan de la situación.

“En la casa se salió, ella está bajo mi tutela, no la podemos dejar encerrada, porque esto se basa en situaciones de confianza, se le deja llaves, se le deja todo en la casa”, padre de Diana.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.