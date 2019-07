Busca renovarse el PAN Q. Roo y dejar los vicios

El Partido Acción Nacional (PAN) abrirá en próximas fechas convocatoria para iniciar el proceso de renovación del partido en los 10 municipios del estado y posteriormente se renovará la dirigencia estatal del panismo, los aspirantes a las nuevas dirigencias reconocen que es necesario colocar nuevos rostros, dejar de levantar partidos muertos en las elecciones para enfocarse en fortalecerse como partido, además de abrir los espacios a la ciudadanía.

El PAN en Quintana Roo tenía más de 2,500 militantes activos, posteriormente se realizó un proceso de verificación y refrendo de los participantes hasta quedar con mil 800 panistas militantes.

El PAN de Quintana Roo busca sumar más militantes a su partido.

En la zona norte, ya han alzado la mano tres panistas para renovar la dirigencia en Benito Juárez, entre ellos: Olga Moo, Cristian Pérez y César Jonathan Melesio Baquedano, quien comentó que la convocatoria está prevista se abra este próximo 25 de julio.

La convocatoria del PAN para renovar las dirigencias municipales se realizarán en 10 de los 11 municipios de Quintana Roo, esto debido a que en Puerto Morelos, no se integrará comité porque no tiene militancia suficiente.

Los días 26,27 y 28 de agosto van a realizarse las asambleas municipales, en estas reuniones cada uno de los municipios podrá escoger al presidente de su comité directivo municipal.

Los panistas interesados en dirigir el partido en municipios deberán someterse a una elección interna y el que gane estará en el cargo por tres años.

Para el aspirante a la dirigencia del PAN en Benito Juárez, César Jonathan Melesio Baquedano, es necesario colocar nuevos rostros panistas y considera que su aspiración formará parte de la renovación del partido.

Al menos cuatro aspiran a dirigir el PAN estatal

“Necesitamos refrescar a las caras que ofrece el partido, caras nuevas pero que han hecho un trabajo importante dentro de la institución, si las hay, podría considerarme que entre esas caras frescas, ya que sería la primera vez que busco la dirigencia del partido”, dijo.

Dijo que también se mantendrá cerca de panistas que tienen más experiencia y han ocupado puestos claves para construir un comité más sólido.

Melesio Baquedano sostuvo que entre las mejoras que debe recibir el partido a nivel municipal y estatal son promover y visibilizar el trabajo de integrantes panistas que se encuentran representando en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados federal y estatal.

Agregó que también deberán trabajar en impulsar posicionamientos más fuertes en temáticas sociales en el estado para continuar siendo la segunda fuerza política a nivel nacional y local y ser contra peso del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Pide Juan Carlos Pallares enfocarse en la militancia.

Sostuvo que espera que en esta elección se ejecute con democracia, ya que en anteriores elecciones se han interpuestos conflictos y falta de consensos entre grupos panistas.

“Por lo regular hay mucha problemática a la hora de las contiendas internas pero esperamos que esta vez no sea así, que logremos consensos y que se lleve un proceso interno democrático y que la militancia así lo decida, sin ningún tipo de roces al interior y más bien que sea un trabajo al exterior el que nos represente”, dijo el aspirante a la presidencia del PAN en Benito Juárez

PAN debe dejar de levantar muertos

Una vez que finalice el período de elección de las dirigencias municipales del PAN, se iniciará la elección de la dirigencia estatal y renovarse los siguientes tres años.

La renovación del Comité Ejecutivo Estatal del PAN se realizará aproximadamente entre octubre y noviembre de 2019, eso después de que finalicen las votaciones panistas municipales. Actualmente entre los panistas más fuertes en el estado que tienen injerencia en las elecciones internas son Eduardo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión de la XV Legislatura quien tiene un grupo de panistas, mismo caso de Juan Carlos Pallares Bueno, dirigente del PAN quien busca repetir tres años más el cargo en el estado.

Entre los aspirantes a renovar el PAN de Quintana Roo han alzado la mano, el actual presidente del partido, Juan Carlos Pallares Bueno que finaliza su período en diciembre de 2019, además de Eduardo Pacho Gallegos, ex candidato a diputado local por el Distrito 05 en la pasada elección del 2 de junio, además de Faustino Uicab, ex candidato a la presidencia municipal de Isla Mujeres en la elección de 2018 y el panista Marcelo Rueda.

Para el aspirante a la presidencia estatal del partido blanquiazul, Eduardo Pacho Gallegos, es urgente que se dejen prácticas como “levantar muertos”, es decir, alejarse de las coaliciones políticas en las elecciones locales para configurarse como un partido fuerte y apostar por las figuras panistas que han trabajo por la institución, pero principalmente nuevos rostros, además de trabajar para colocar más panistas en puestos de gobierno cuando ganen en las elecciones.

El PAN ha formado alianzas en más de dos ocasiones, primero en 2016, cuando se integraron con el PRD, con esta coalición llegaron a la victoria y se convirtió en gobernador Carlos Joaquín González, también fue catalogado como el primer gobierno de alternancia política después de varios sexenios dominados por el PRI.

En 2019, volvieron a unirse con alianza pero se integró Encuentro Social Quintana Roo, que perdió este mismo año su registro como partido nacional y también se anexó a la coalición el PRD que si alcanzó más de 5% de votos en coalición para no perder su registro.

Otra de las cosas que también deben cambiar al interior del PAN es la toma de decisiones a través de cúpulas de poder que no permiten que demás panistas emitan nuevas propuestas y trabajar en unir al partido en los 11 municipios, ya que considera ha sido uno de los principales problemas al interior.

“Siempre se han tomado las decisiones cupularmente y creo que tiene que parar, considero que en este momento se necesita atender al PAN, procurar al partido, y sacar nuestros propios cuadros, ya debemos dejar de pensar y lo hemos estado diciendo durante mucho tiempo, y no nos ha dado resultado es seguir haciendo esas coaliciones, seguir metiendo gente que ni siquiera es del partido, creo que es momento de voltear a ver a los panistas y dejar de escuchar que no tenemos cuadro ni gente preparada porque no es cierto, porque los panistas tenemos suficiente gente preparada para que puedan contender en lo que viene en los próximos 2 años”, dijo Eduardo Pacho.

Pacho Gallegos agregó que también se debe trabajar en la nueva dirigencia estatal panista la incorporación de más elementos ya que actualmente son mil 800 militantes, insuficientes para desarrollar más actividades a nivel estatal.

“Nosotros nunca hemos sido partido de estructura, jamás lo hemos tenido, lo que yo vengo trabajando desde hace dos años es finalmente formar gente que quiera hacer estructura en nuestro partido y hoy lo tenemos en Benito Juárez pero tenemos que replicarlo en los demás municipios”, dijo el panista.

Celebró que después de tres años se logró abrir el padrón de militantes en Quintana Roo, ya que anteriormente en el período en el que aún encabezaba el partido blanquiazul, Ricardo Anaya, el padrón estaba cerrado y no se podía integrar nuevos panistas.

“Por supuesto estuvo cerrado, pero ahora ya se abrió y nos va a servir mucho porque finalmente en el estado estamos trayendo a la gente que quería formar parte de nuestras filas, se está empezando a afiliar y eso es interesante que ya se abrió el padrón finalmente porque entendieron que con los mil 800 militantes que teníamos en el estado no podíamos hacer nada, no nada más vivir de nuestros simpatizantes porque hay mucha gente que si se quiere afiliar y si cree en esto”, dijo el aspirante a la presidencia del PAN.

NUMERALIAS

10 dirigencias municipales renovará el PAN

1 municipio el de Puerto Morelos no tendrá actividad panista, porque no hay suficientes militantes.

1,800 panistas hay en Quintana Roo

26, 27 y 28 de agosto se realizarán las asambleas municipales del PAN

3 años duran en el cargo panistas representantes de comités directivos municipales

Requisitos para formar parte de la directiva municipal del PAN:

Ser militante activo del partido por más de 3 años

No haber tenido proceso de sanciones dentro del PAN

Tener buena reputación dentro del PAN

Integrar las planillas con base al principio de equidad de género

Nuevos rostros femeninos para el PAN:

Atenea Gómez Ricalde, candidata electa PAN para la XVI Legislatura.

Cristina Torres Gómez, candidata electa PAN para la XVI Legislatura.

Roxana Lili Campos, candidata electa PAN para la XVI Legislatura.

Nuevos rostros masculinos del PAN:

Keivyn Javier Alegría Santuario, regidor del PAN en Tulum

Eduardo Pacho Gallegos, ex candidato D5 por el PAN

Carlos Orvañanos Rea, ex candidato D7 por el PAN

