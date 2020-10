Busca perrita a sus dueños en Cancún, se perdió durante el Huracán Delta | Busca perrita a sus dueños en Cancún, se perdió durante el Huracán Delta

Las redes sociales se están invadiendo de publicaciones pidiendo ayuda a ciudadanos de Cancún, esto porque una perrita está extraviada y paseando por diversas regiones de Cancún, buscando a su dueños, pues parece que durante el Huracán Delta salió de su hogar por miedo y ahora está perdida.

A través de grupos y perfiles en Facebook, usuarios de la red social, comenzaron a publicar fotos e información sobre la perrita de color blanco, con gris y negro, donde según los vecinos la vieron primero en la Región 30, luego en la Supermanzana 24 y hace unso momentos cerca del Mercado 28.

Los testigos afirman que es una perrita de hogar y no callejera, pues es amigable, cariñosa, no sabe cruzar las calles de Cancún, no ladra a extraños, además sigue a las personas que le hacen caso, incluso no es pleitista cuando ve a otros animales, gatos o perros, sin embargo nadie la ha reclamado.

“Buen día!! Alguien perdió este perrito?? Aunque no trae collar, pareciera que tiene hogar... se ve muy amigable, nos estuvo siguiendo en el paseo... anda por la SM 24, casi por el mercado 28!; Perrita perdida en sm 30 calle colorado!! Plis ayúdenme a encontrar a sus dueños”, dicen algunas publicaciones en Facebook.

Huracán Delta dejó a miles de animales en las calles

A pesar de que las imágenes de la perrita ya fueron difundidas en diversos grupos de noticias y denuncias de Cancún, así como de Playa del Carmen, se sabe que nadie la ha reclamado, aunque en caso de que sea callejera, algunos de los vecinos afirmaron que la llevarán a un refugio de animales.

Por último, es importante destacar que este sería el primer hecho después del paso del Huracán Delta en Cancún, pero no quiere decir que miles de perros se quedaron en las calles, pues México está entre los primeros lugares con animales callejeros en el mundo; hasta el momento se desconoce la cifra exacta de cuántos animales se la pasaron en las calles durante el Huracán Delta.