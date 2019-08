Busca Sauqroo fecha para firma de Contrato Colectivo

Sauqroo se manifestó pacíficamente para exigir que se notifique a la Uqroo su toma de nota como sindicato

Tras realizar una protesta en la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Sindicato de Académicos y Administrativos de la Universidad de Quintana Roo, buscará que el nuevo rector firme con ellos su Contrato Colectivo de Trabajo, que el actual rector, Ángel Rivero, se ha negado.

Los sindicalistas y su líder, Mario Vargas Paredes, señalaron que la Junta Directiva podría reivindicarse si elige a un rector que atienda los intereses de los universitarios.

Mario Vargas exige que la Uqroo elija un académico y no un político

“La Junta Directiva es la más desprestigiada que hayamos tenido en la historia de la universidad; estamos en espera de que la Junta Directiva no se vuelva a equivocar, como lo hizo cuando eligió a Ángel Rivero Palomo y que en esta ocasión elija a un rector que pueda representar los intereses de la universidad y de la comunidad, y no los de un grupo”, aseveró Paredes.

Reiteraron que esperan que los nueve aspirantes a rector, cuyas entrevistas comienzan este día a manos de la Junta Directiva, se manifiesten sobre la existencia del Sauqroo.

Durante su protesta, realizada de manera pacífica afuera de la Junta de Conciliación y Arbitraje, los sindicalistas reiteraron que tiene la toma de nota de su organización otorgada en abril, y urgieron a que se notifique a la Uqroo para que se atienda su pliego petitorio.

Los sindicalistas se manifestaron a las afueras de la Junta de Conciliación, y esperan que el nuevo rector firme a la brevedad el Contrato Colectivo de Trabajo con su organización

Agregaron que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha sido un obstáculo, y señalaron a la actual secretaria del Trabajo, Catalina Portillo, se ha empeñado en obstaculizar el trabajo de los sindicatos, más aun que en los tiempos del PRI.

Por ello, afirmaron que Portillo debe renunciar para ya no afectar al gobierno estatal, a fin de permitir que los sindicatos sean libres y no estén sujetos a sus criterios, como en el caso del Sauqroo, cuya toma de nota no ha sido notificada al rector Rivero.

Catalina Portillo, secretaria estatal del trabajo, debe renunciar, según el Sauqroo

“El Contrato Colectivo es un hecho y un derecho, que el nuevo Rector lo sepa muy bien, que el Sindicato quiere que desde la primera semana les dé una fecha para la firma del Contrato Colectivo”, reiteró Mario Vargas Paredes.