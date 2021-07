Busca PT dejar sin regiduría a Marciano Toledo en Solidaridad

La alcaldesa en Solidaridad Laura Esther Beristáin Navarrete no baja la guardia; junto con sus aliados el Partido del Trabajo (PT), defiende su posición e imagen, e insiste en señalar que ha sido víctima de violencia política durante el proceso electoral por concluir.

La presidenta municipal mantiene su denuncia en contra del regidor electo del Movimiento Ciudadano (MC), Marciano Toledo Sánchez a quien el PT, pretende imputarle la conducta de violencia política contra la mujer y por razones de género, lo que lo dejaría fuera del nuevo Cabildo.

El PT busca acreditar que el ahora regidor plurinominal incurrió en la conducta de violencia política contra la alcaldesa, Laura Beristáin para que no asuma la regiduría en el nuevo Cabildo

El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo), envió de nueva cuenta al Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), para poder encontrar más elementos que permitan a los Magistrados electorales tomar una decisión respecto a la queja del PT, aunque se afirma que los elementos hasta ahora son suficientes.

De encontrar responsable Toledo Sánchez ahora ex candidato a la presidencia municipal del MC en Solidaridad de la conducta expuesta, éste no podrá asumir la regiduría que ya se le designó por el principio de representación proporcional.

La decisión de los magistrados del Teqroo es para que el órgano electoral en su calidad de autoridad instructora en este caso, perfeccione el desahogo de las pruebas en contra de Toledo Sánchez y que de esta forma el tribunal pueda resolver lo que corresponda.

La Verdad Noticias informó la semana pasada que el procedimiento en contra de Marciano Toledo, en cuál se lo acusa de Violencia Política en contra de las Mujeres en Razón de Género, en perjuicio de la alcaldesa de Solidaridad, Laura Beristain había sido aplazado temporalmente.

En el recurso presentado ante el máximo tribunal electoral del Estado, el MC ha solicitado que, el magistrados Sergio Avilés, se excuse de participar en la discusión debido a un conflicto de interés que podría haber de su parte.

Y es que un familiar del Magistrado, es colaborador de la alcaldesa Laura Beristáin; no obstante la petición no fue aceptada porque la queja se hizo directamente contra el candidato y en la misma, no se incluye al partido político.

