Busca PRI reconstrucción física y de militantes del partido en Cancún

Pedro Reyes Pérez, presidente del comité municipal del PRI dijo que se busca hacer una reconstrucción del tricolor municipal, esto al tomar la dirigencia del partido y percatarse en las condiciones en las que se encuentra el edificio y el propio partido con sus militantes.

Reyes Pérez, indicó que ya se tiene un diagnostico de la situación del saqueo que se dio al interior del PRI municipal con el robo de los aires acondicionado y del cableado específicamente del cobre en las oficinas.

“Se trato de vandalismo, no hay indicios de que sea de otra manera en la noche ya no hay nadie, antes había vigilantes hoy no quedaba nadie en el PRI de Benito Juárez, y se robaron todo el cobre de las instalaciones del partido”, afirmó.