Busca Gustavo Miranda candidatura independiente

Descendiente de una familia de empresarios dedicada a la industria turística, Erick Gustavo Miranda García acudió hoy a la sede del Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo) para solicitar su inscripción con el propósito de participar en una candidatura a diputado local por la vía independiente.

“Soy un joven cancunense que ha trabajado desde la sociedad civil, me he dado cuenta que los gobiernos que hemos tenido no ha funcionado, la representación que hemos tenido, no es suficiente”, declaró después de haber entregado su documentación en la Oficialía de partes del Ieqroo.