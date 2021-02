Busca Bárbara Delgado candidatura de Morena por Solidaridad

Solidaridad requiere de un gobernante joven y con sensibilidad política para consolidar la 4T -cuarta transformación-, señala la precandidata a la presidencia municipal, la morenista Bárbara Delgado Uc; quien se declara lista para enfrentar la encuesta que se realizará para consensuar a quien tenga la simpatía de los habitantes del municipio.

De visita en las instalaciones de la Grupo Editorial La Verdad, la también regidora en el Ayuntamiento local, a cargo de la Comisión de Turismo, Ecología, Medio Ambiente y Bienestar Animal, asegura que al gobierno en turno le ha faltado sobre todo sensibilidad y voluntad política para cambiar las cosas, expone.

Con una visión clara que busca empoderar a las mujeres y dar a los ciudadanos la oportunidad de conocer a sus gobernantes y, ser parte fundamental de las decisiones de gobierno, la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), expone que desde 2015 asumió el compromiso de ser parte del proyecto de nación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Joven, con incursión en la política y con una visión diferente en la que propone dejar las grillas y meterse más de lleno en los problemas del municipio Solidaridad, al que le gustaría gobernar, Delgado Uc habla de la congruencia con la que trabaja y, con la que día a día recorre calles, casas y saluda a vecinos de Playa del Carmen para conocer sus necesidades.

La concejal, en precampaña interna en Morena, revela que en este momento visita a medios de comunicación para que le conozcan, sepan quien es ella, pero sobre todo para dar a conocer los lineamientos de su partido, a los que se sujeta respetuosamente y, en caso de no ser favorecida con la encuesta señala…”me sumaré a quien así decida el partido”, al tiempo de esbozar una amplia sonrisa.

Democracia y Congruencia

“Por la misma congruencia con la que me he desenvuelto, es que tomo la decisión de inscribirme al proeso iterno de Morena para participar en la encuesta por Solidaridad, porque Morena es un partido que busca que la democracia participativa sea una realidad y, aquí todas las personas que desean ser candidatas o candidatos tienen el derecho y la libertad de inscribirse y participar”, señala.

Barbara Delgado aclara no estar obsesionada con la candidatura, lo está si -dice-, con el servicio a la población, la atención a las personas, el contacto con el ciudadano, pero sobre todo con la creación de un sistema de gobierno abierto y plural, donde el ciudadano juegue un papel importante y vigile que sus gobernantes cumplan con sus compromisos.

-Te ves en las boletas??...que harás si la decisión del partido no te favorce?, se le cuestiona…

Con aplomo responde

-No se puede vencer a quien no sabe rendirse, ataja y, esa es una frase con la cual yo me identifico mucho porque no estoy por un lugar o un puesto político, estoy por congruencia por un proyecto de nación, de estado y de municipio y, de cualquier lado de la historia que me toque apoyar y participar lo haré, de la misma manera y con mucha congruencia y compromiso con Solidaridad.

La aspirante a candidata y concejal en el Ayuntamiento en turno, Bárbara Delgado reconoce que al gobierno que encabeza Laura Beristáin Navarrete le han faltado cosas por hacer…”efectivamente a este gobierno le han faltado dos grandes características y es precisamente la falta de sensibilidad para sentir los problemas de toda la ciudadanía, el hacerlos propios y la tomar de decisiones para resolver los problemas”, indica.

Política de respeto

La precandidata a la presidencia municipal en Solidaridad, llama a los habitantes del municipio a que en 2021 se preste atención a los candidatos, como persona que son y, no solo por el membrete con el que van a participar en la contienda electoral…”hay que ser ciudadanos analíticos y, críticos, pero principalmente respetuosos, dejar de caer en campañas de grilla, porque es muy triste dice, caer en esta actitudes que lejos de abonar a mejorar la sociedad solo siembra dudas entre la ciudadanía.

Expone que actitudes de encono entre políticos, afectan muchísimo el tejido social, porque los ciudadanos dicen…”ah es más de lo mismo y ya no es momento de ser más de lo mismo, sino de impulsar el cambio generacional, el cambio de conciencia, los pensamientos y con ello la forma de hacer política.

Anticipa que, dentro de sus proyectos de trabajo, busca que los ciudadanos se vuelvan parte del gobierno, para hacer de éste un ejercicio más amplio, en donde no se vea a los políticos como algo inalcanzable, sino que se entienda que ahora el gobierno tiene que estar de la mano con la gente hombro con hombro y escuchando las necesidades de la población.

Delgado Ruiz tiene bien definidos sus proyectos, sus planes de trabajo pero sobre todo el papel que juegan las mujeres en el ejercicio político, el empoderamiento de las mismas y las oportunidades para todos, lo que le ha permitido tener una visión claramente definida de lo que quiere para Solidaridad y su gente si su partido, le permite ser la candidata a la presidencia municipal.