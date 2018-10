Bullyng escolar encierrar complejidad jurídica: Litigantes de Q. Roo

El presidente de Licenciados en Derecho Juristas y Litigantes del Estado de Quintana Roo A.C., José Juan Chilón Colorado, al dar su postura en relación al Protocolo Estatal de Acoso Escolar, sostuvo que observan una ausencia de herramientas e instrumentos jurídicos, que permitan atender el “Bullying” principalmente en la escuela.

En un análisis jurídico puntualizó que “el acoso escolar atenta contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales (art 1 y 4 Constitución Federal). En particular, pueden verse conculcados por el acoso moral son la dignidad de la persona, como presupuesto básico de tales derechos, pero, también, su libertad personal, su integridad física y moral, su intimidad, su honor, entre otros valores constitucionalmente protegidos”.

Ante diversos hechos lamentables de este tipo, precisó que desde “ esta tribuna exigimos la intervención oportuna del Secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción I de Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicie el procedimiento administrativo sancionador, en contra de los maestros, director y personal docente, al ser omiso de dar cumplimiento a su deber de cuidado, como responsables de la institución educativa, de evitar y no permitir que sean grabados y expuestos públicamente actos de agresión física, con el objeto de humillar, como se observa en los reiterados participaciones en redes sociales del joven agresor”.

Y También dijo que “hacemos un llamado a la Secretaria de Educación Pública Federal, Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Congreso de la Unión para intervenir y coadyuvar en lo que corresponda, con el objeto de Sancionar posibles omisiones y desde el punto de vista legislativo analizar y endurecer las penas previstas en las leyes actuales para prevenir y evitar futuros conflictos, haciendo responsables directos a los adultos que tengan bajo Su cuidado menores de edad, de manera que se garantice la integridad física de las niñas, niños y adolescentes en los centro escolares, públicos, particulares o privados, Es lo que la sociedad exige y espera”.

¿Qué es el acoso escolar o bullying?

Al hablar sobre esta tema, dijo: “el acoso escolar, o "bullying", es definido por la doctrina, como “una forma de maltrato físico, verbal, o psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo”.

Asimismo añadió: “debe deslindarse el ACOSO ESCOLAR de los incidentes violentos, aislados u ocasionales entre alumnos o estudiantes. El acoso se caracteriza, como regla general, por una continuidad en el tiempo, pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas, vejaciones, coacciones, insultos, aislamiento deliberado… en definitiva, en una serie de conductas de hostigamiento, que persiguen amedrantar, intimidar o atemorizar a la víctima.

“Observamos con respeto que la Secretaría de Educación Pública, ha puesto en funcionamiento el programa ESCUELA LIBRE DE ACOSO, y puso a disposición del público el teléfono 01-800-11-ACOSO (22676), en donde un operador te asiste y toma las previsiones necesarias, así como, una página web en el marco del PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR y otras políticas publicas generadas por la SEP NACIONAL”.

Al abundar sobre el tema, el litigante Juan Chilón dijo que deben de estar presentes estos elementos:

“1. DESEQUILIBRIO DE PODER: ejercicio de la fuerza verbal, física o psicológica del acosador respecto del acosado.

“2. INTENCIONALIDAD: Un deseo consciente de herir, amenazar o asustar por parte de un alumno frente a otro.

“3. REITERACIÓN: la acción agresiva se repite en el tiempo y genera en la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques. La atención no se debe focalizar únicamente en el Agredido, ya que, un mismo niño puede jugar varios roles: ACOSADOR, AGREDIDO Y/O TESTIGO.

En cuanto a las formas de acoso, estas son precisó Juan Chilón:

“1. ACOSO VERBAL. La conducta agresiva puede ser física o psicológica: una agresión emocional puede ser más dolorosa que la física.

“2. ACOSO SOCIAL: Consiste en lesionar emocionalmente las relaciones de interacción de un alumno, aislarlo, no tomarlo en cuenta, marginarlo. Divulgar rumores acerca de sus actividades personales y avergonzarlo en público.

“a. El acoso en su modalidad de exclusión social puede manifestarse en forma activa (no dejar participar) en forma pasiva (ignorar), o en una combinación de ambas.

“b. El acoso también puede practicarse individualmente o en grupo.

“c. El acoso también puede realizarse a través de medios de comunicación digitales o redes sociales: son los llamados Ciberbullyng o ciberacoso, como el sexting, stalking o sextorsión.

También cuestionó: ¿Por qué son el grave estos hechos?

Y aclaró: “El ACUERDO 20/11/17 PROTOCOLO PARA LA PREVENCION, ACTUACION Y SANCION EN CASOS DE ACOSO Y MALTRATO ESCOLAR CONTRA ALUMNOS (AS) DE EDUCACION INICIA Y BASICA (EN TODAS SUS MODALIDADES) DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, emitido por la DRA MARISOL ALAMILLA BETANCOURT Secretaria de Educación del Estado, resulta ser letra muerta, una buena acción que pretendió cumplir alguna recomendación de DDHH. Establece en sus artículos 15, 16 y 17, 18 inclusive, las responsabilidades de los DOCENTES, DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO O DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION, DE LOS PADRES, MADRES Y TUTORES. Sería ocioso trascribir todos y cada una de las obligaciones que por razón de su encargo les impones a dichos SERVIDORES PUBLICOS, pero por la naturaleza de los hechos ocurridos en el Colegio CECYTE, en la ciudad de Puerto Morelos, Quintana Roo, tenemos:

“Artículo 15.- Son Responsabilidad de los docentes:

“XI.- Vigilar en todo momento a los (as) alumnos (as) y evitar dejarlos (as) solos (as) ya que en estos momentos aprovechan los agresores a cometer el acoso escolar. A la hora del recreo vigilarlos conforme al rol o comisión que se le haya asignado. En caso de necesidad de ausentarse del salón deberán de avisar al director (a) para que este adopte las medidas necesarias para la vigilancia de los alumnos (a).

“Artículo 16.- Son Responsabilidad del personal administrativo:

“II.- Aplicar durante la jornada escolar las acciones a que se señalan en este documento e informar a la autoridad inmediata cualquier situación de acoso escolar que observe o se entere”

Artículo 17.- Son responsabilidades de los padres, madres o tutores:

“IV. Enseñar a sus hijo (a) a respetar al personal de la escuela y a sus compañeros, así como, a solucionar sus conflictos de manera pacífica y a comprender las diferencias.

Artículo 21.- El Director (a) en forma inmediata procederá a:

“I.- Avisar a la madre, padre o tutor del acosador (a) y el agredido (a). En caso de suscitarse algún hecho violento que genere lesionados, hablar inmediatamente al 911 para solicitar servicio de emergencias.

Más sobre el tema

Ahora bien, agregó Juan Chilón, “si revisamos el artículo 35 del Acuerdo en comento, observamos QUE EL PERSONAL DOCENTE QUE FUE OMISO EN ATENDER LA FASE PREVENTIVA Y QUE FALLO EN LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO, UNA VEZ DESARROLLADOS LOS HECHOS, podrá ser sancionado en términos de lo dispuesto por el artículo 85, 90 y 93, pudiendo decretarse la TERMINACION DE LOS EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO como DIRECTOR y/o DOCENTE y/o PERSONAL DE APOYO”.

¿POR QUÉ SON TAN GRAVES LAS SANCIONES, se preguntó?

Y destacó que: “es deseable que esta infracción tan grave de las normas de convivencia escolar tenga una solución extrajudicial, pero de no contenerlas en tiempo, en casos más graves puede dar lugar a dos tipos de acciones (sanciones) en el ámbito judicial: civil y penal, cuyo procedimiento puede iniciarse mediante denuncia o mediante querella.

VÍA PENAL

“El acoso escolar puede llegar a ser delito, en tanto que las conductas se encuentren tipificadas en el Código Penal. UN MISMO ACTO DE ACOSO PUEDE LLEGAR A SER CONSTITUTIVO DE VARIOS DELITOS, como son los siguientes:

(1) Lesiones (arts. 98 y ss CP)

(2) Amenazas (arts. 123 CP)

(3) Discriminación (art. 132 CP)

(4) Instigación y Ayuda al Suicidio (Art. 91 CP)

(5) Agresiones y abusos sexuales (arts. 178 y ss CP), o embaucamiento con fines sexuales, a menores de 16 años (art. 183 ter CP)

(6) Homicidio (art. 105 y ssi CP)

(7) Feminicidio (art. 325)

(8) Delitos de Peligro para la Vida o la Salud de las Personas (art. 111) (comisión por omisión maestros)

(9) Revelación del Secreto (art. 126)

(10)Violación (art. 127 y ss CP).

(11)Abusos Sexuales (art. 129 CP).

(12)Acoso Sexual (art. 130 bis CP).

(13)Ciberacoso Sexual (art. 130 quinquies).

(14)Comisión por Omisión de intervenir Maestros en delitos 130 bis y 130 quinquies (art. 131 ter CP).

Graves consecuencias

Desgraciadamente expuso el litigante Juan Chilón, en los supuestos de más gravedad, la situación de hostigamiento puede llegar a desembocar en el suicidio de los menores acosados”.

Sobre la Vía Civil, manifestó:

“La acción civil persigue la reparación del daño y la indemnización de los perjuicios causados. Puede exigirse RESPONSABILIDAD CIVIL:

“(1) Por culpa o negligencia basada en la existencia de una culpa in vigilando:

“01.-DEL PROFESOR La reclamación fundamenta, principalmente, en la existencia de una culpa in vigilando por parte de los responsables del centro docente, al no adoptar las medidas tendentes a evitar, paliar y erradicar esa situación de acoso escolar.

“02.-DE LOS PADRES DEL MENOR O MENORES ACOSADORES, reclamando daños y perjuicios a los padres por los actos ilícitos de sus hijos, fundamentada igualmente en la existencia de una culpa in vigilando.

“03.-También puede exigirse como la responsabilidad civil subsidiaria por la comisión de un delito. La acción civil derivada de un ilícito criminal puede ejercitarse conjuntamente con la penal, o bien separadamente ante la jurisdicción civil.

“04.- No hay que olvidar que la Administración, como titular de e los centros educativos públicos, puede ser también responsable de los daños causados como consecuencia del acoso, y que, dado que está prestando un servicio público, se le puede exigir responsabilidad patrimonial por este resultado dañoso.

“Si los padres integrantes de la célula básica de nuestra sociedad, no intervenimos decididamente en la supervisión de las acciones y omisiones que nuestros hijos menores de edad realizan en la escuela y la calle, podrán sufrir las desagradables consecuencia de su falta de cuidado para evitar el ACOSO ESCOLAR o BULLING. “Tenemos herramientas e instrumentos legales, hay que utilizarlos para prevenir que tengamos que lamentar próximamente mayores daños.

“Es por ello, Desde esta tribuna exigimos la intervención oportuna del Secretario de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción I de Ley General de Responsabilidades Administrativas, inicie el procedimiento administrativo sancionador, en contra de los maestros, director y personal docente, al ser omiso de dar cumplimiento a su deber de cuidado, como responsables de la institución educativa, de evitar y no permitir que sean grabados y expuestos públicamente actos de agresión física, con el objeto de humillar, como se observa en los reiterados participaciones en redes sociales del joven agresor.

“Artículo 49. Incurrirá en Falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 16 de esta Ley, finalizó.