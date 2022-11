Buen Fin 2022: Escuelas de Cancún ofrecerán estos descuentos y becas

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) junto a otras empresas que brindan servicios profesionales se suman a las promociones y descuentos en becas de primaria preparatoria y universidad principalmente, se suman al Buen Fin 2022.

El área educativa participa en el Buen Fin 2022

El Buen Fin es un programa de la iniciativa privada y el gobierno federal inicia el viernes 18 de noviembre y culmina el día lunes 21 de noviembre.

En el área educativa las empresas han preparado promociones especiales, se espera tener movimientos de pagos adelantados, las promociones más esperadas son las reinscripciones para el próximo ciclo escolar, algunos de los descuentos llegan a ser hasta del 100% del pago de ingreso al ciclo escolar 2023-2024.

“Tenemos ahorita ya algunas empresas que se sumaron, analizando los giros la mayoría son universidades, creo que es buen momento para acercarse a las escuelas por que hay descuentos y becas en universidades, en primarias también para las reinscripciones”, declaró Angelica Frias, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Cancún.

“Dentro del padrón que nosotros tenemos y están ya registradas formalmente seremos un poquito más de 20 empresas… Estos son los descuentos que tendremos formalmente. Hay quienes su producto o servicio no va acorde o no es de consumo y no promueven el Buen Fin” recalcó la presidenta de Coparmex.

La presidenta de Coparmex aclaró que el pago de aguinaldo de forma adelantada no es una modalidad de la que la Confederación Patronal realice, esto es decisión de cada centro laboral, se busca no afectar el ahorro de los trabajadores y la administración de flujos en las empresas.

