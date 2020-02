Bryan de 16 años y su dolorosa carta de despedida, “Papá, te pido disculpas por haber hecho esto”

Con tan sólo 16 años, Bryan decidió quitarse la vida en su propia casa, sin embargo antes de realizar dicha acción le dejó a su padre una carta de despedida en donde explica los motivos de su decisión y al mismo tiempo le pide perdón, considera que no es un buen hijo y se siente una carga.

Como Bryan, miles de jóvenes en Cancún pasan por periodos de depresión, muchos de ellos no pueden con la carga emocional que les pesa y optan por acciones terribles como lo es el suicidio, esta es la carta de despedida de Bryan que ha conmocionado a todo Cancún.

Bryan escribió una carta para su papá antes de suicidarse

"Papá, te pido disculpas por haber hecho esto, pero espero que no me odies ya que no debí de haberlo hecho pero ya no te quiero estorbar más , creo que he sido un mal hijo y considero que este es mi castigo, no tengo mucho que decir pero espero que te des cuenta y de que tengas a la pareja que buscas y que si tienes la oportunidad de tener otro hijo cuídalo muy bien”.

“Dile a mi tía que la quiero mucho y sobre mi abuela ve a visitarla por favor sé que tienes mucho trabajo, pero el trabajo no lo es todo recuérdalo”.

"Si te diste cuenta te dejo el dinero que está ahorrado y el teléfono, creo que es la primera cosa que cuido en mi vida, ja ja...

...bueno dicho esto adiós y cuídate y perdona mi letra toda fea ja...”

"Quiero decir que esto es por mi propia voluntad y no tiene nada que ver contigo papá, de hecho estoy agradecido por lo que me has dado , te quiero”.

"Si te preguntas por qué lo hice, es por curiosidad de que hay más allá de la muerte, sé que estoy loco pero ya que".

"Pero como dicen la curiosidad mato al gato”.

"Sé que me habías dicho que te pueden meter a la cárcel pero pueden y no deben, tú eres inocente, aparte sería ridículo que lo hicieran pero cuando se trata de un ladrón ni la mano meten , ellos son corruptos ja ja ja".

Los hechos ocurrieron en la región 247 de Cancún y el padre de Bryan a quien va dirigida esta carta escrita con mucho cariño, descubrió el cuerpo suspendido de su hijo cerca de las 22:00 horas del pasado miércoles, este hecho ha conmocionado a la ciudadanía pues la carta es sumamente dolorosa.

Si te encuentras en una crísis por favor llama al 911 las 24 horas responderán los psicólogos

