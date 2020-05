Brote masivo de COVID-19 en Cancún; Mara Lezama pide que te quedes en casa

“Necesitamos que te quedes en casa, estamos en la curva más complicada, en la de más contagios donde se puede complicar el tema de salud para las personas vulnerables y lo que te pido una vez más, es que no salgas, ayúdanos, seamos responsables. Trabajemos unidos desde lo particular a lo general para salir lo más pronto posible de esta pandemia”, reiteró la presidente Municipal de Benito Juárez, Mara Lezama, en su canal de comunicación diaria con los benitojuarenses,

La Primera Edil explicó que es fundamental continuar actuando responsablemente para mantener este ritmo y no se alargue la contingencia.

“Lo digo con mucho sigilo y con mucho cuidado que no quiero que se relajen y digan ya puedo salir. ¡No!, si nosotros no tomamos en cuenta que tenemos que seguir las indicaciones y cuidarnos de esta pandemia, podría haber un rebrote, por eso es importante en esta semana y en estos días tener mucho cuidado en no salir”, dijo.

Enfatizó a la población que hay que quedarse en casa y cuidar a las personas más vulnerables, por lo que, en caso de salir por cuestiones esenciales, se mantenga al máximo la protección debida.

Ante la insistencia de algunos ciudadanos para establecer un toque de queda, Mara Lezama indicó que esta medida es facultad exclusiva del Presidente de la República, por lo tanto, en materia de competencia municipal se realizan constantemente rondines con la colaboración de la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía Quintana Roo, para pedir a la población que no salga, para lo cual es necesario el apoyo de las familias y los círculos de amigos en sembrar conciencia, ya que aún hay gente que duda de la existencia de Covid-19.

“Lo que estamos haciendo en los domos y en los parques es que pasa la patrulla a hacer rondines y le pide a los presentes que se retiren de estos espacios. Esto se hace para cuidar tu salud y la de los niños para que no se contagien. Necesitamos la colaboración de los papás; necesitamos que se queden en casa”, subrayó Mara Lezama.

Por otra parte, la Presidente Municipal reiteró que Playa Delfines es una playa pública que se encuentra en el kilómetro 17.5, con 6 mil 972.73 metros lineales y frente de 352.32 la cual es patrimonio municipal de Benito Juárez y es de todos los benitojuarenses y mexicanos. Este arenal es emblemático y fue el primero de carácter público que recibió la bandera Blue Flag en todo el país, y cuenta con el distintivo de playa limpia y sustentable bajo la Norma Mexicana 120 nivel 2.

“Esos 6 mil 972.73 metros lineales los vamos a defender con uñas y dientes”, concluyó la Primera Autoridad Municipal.