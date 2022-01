Brote de COVID-19 entre personal de aduana fronteriza con Belice.

Personal que labora en la Aduana Fronteriza con Belice, en el poblado Subteniente López, afirmaron que enfrentan un brote de COVID-19 en sus instalaciones y que, los afectados, son obligados a trabajar a pesar de presentar síntomas de la enfermedad.

Destacaron que la enfermedad se ha propagado entre el personal encargado de brindar seguridad en la Aduana, toda vez que son siete agentes aduaneros y ocho elementos de la Guardia Nacional (GN) quienes ha resultado positivos al virus.

De acuerdo con los denunciantes, quienes solicitaron sus nombres se mantengan en el anonimato, por temor a represalias, desde el lunes presentaron los síntomas pero fueron obligados a acudir a trabajar, a pesar de que era evidente que estaban contagiados.

Incluso, un elemento de la Guardia Nacional indicó que reportó a su superior que se encontraba enfermo, considerando que se convertiría en factor de contagio, pero que en vez de ser incapacitado se le pidió que acudiera a trabajar.

Le informé lo sucedido a mi comandante, pero me dijo que me presente a trabajar que no me retire el cubrebocas y trate de no tener contacto con la gente. Es incómodo estar tosiendo y limpiándome el escurrimiento nasal.