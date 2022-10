Britney Spears en Playa del Carmen; así fue captada

La cantante estadounidense Britney Spears estuvo de paseo en la Quinta Avenida de Playa del Carmen en donde aprovechó para comprar un café para comenzar la mañana, la princesa del pop estuvo acompañada de guaruras en todo momento y no permitió que los fans se acerquen.

La intérprete de Oops!... I Did It Again, se dejó ver en las calles de Playa del Carmen, y muchas personas lograron captar el momento, algunas otras no creían que ante ellos la super estrella caminaba como si fuera una turista más.

Un usuario de redes sociales compartió el momento en el que la famosa decidió ingresar al Starbucks ubicado en la Quinta Avenida, mismo que se llama Quinta Alegría y que es uno de los lugares más concurridos por visitantes así como locales.

En el video se puede ver a Britney comprando en el establecimiento mientras un elemento de seguridad personal se asegura de que no sea interrumpida, por otra parte los fans de la cantante escribieron y pidieron que no molesten a Britney a raíz de la publicación del video en la cafetería.

“Bueno, para los que me dicen que no la moleste, solo para aclarar yo no tomé el video, yo estaba detrás del guardia, me veo en el video, yo nunca quise pedirle foto ni nada, fueron unas chicas atrás de mí que tomaron el video y me lo pasaron, fin”, señaló el usuario Roberto Palafox.

El usuario que compartió la experiencia señaló que la artista llegó con al menos tres guardias de seguridad, dos se quedaron en la puerta y uno más lo acompañó, señaló que tardó 15 minutos en reconocerla pues parecía una turista más.

“Nos tardamos como 15 min en reaccionar que era ella, en serio se veía tan común, aparte de que no iba tan arreglada, nos dimos cuenta solo porque sus guardias estaban, dos en la entrada y uno con ella, pero es la típica señora gringa en Playa del Carmen”, compartió.

