Brinda el CPTQ herramientas para reforzar la percepción positiva del Caribe Mexicano

Con la intención de brindar las herramientas necesarias para poder responder ante cualquier cuestionamiento de posibles visitantes al Caribe Mexicano sobre temas de salud, el Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo que dirige Darío Flota Ocampo presentó a través de una conferencia por internet al sector turístico información, acciones preventivas y recomendaciones estratégicas de comunicación para mantener la confianza en visitar Quintana Roo, que se mantiene con cero casos de Coronavirus (COVID-19).

“El reto en Quintana Roo es evitar la desinformación y para mantener la confianza y fortalecer la comunicación al sector turístico a través de datos duros, reales y de fuentes oficiales para informar a quienes estén interesados en viajar a los destinos turísticos de Quintana Roo con un tono de confianza. El gobierno de Quintana Roo está trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud Estatal para prevenir a la población ante cualquier posible contagio”, comentó Flota Ocampo.

La Secretaría de Salud de Quintana Roo coordina los esfuerzos de prevención, monitoreo y control en los puntos de acceso al estado como terminales marítimas, aeropuertos, muelles de cruceros de acuerdo con los protocolos internacionales para asegurar la protección de los visitantes y de la comunidad local.

Dentro de la audio conferencia se destacó que no hay registro de casos de COVID-19 en el Caribe Mexicano, además que actualmente no existen alertas o avisos que recomienden no viajar al Caribe Mexicano por parte gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos, Canadá o el Reino Unido por mencionar algunos.

En Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) no han emitido alerta o recomendado cambiar sus planes de viaje. México y el Caribe Mexicano mantienen su clasificación “Verde Nivel 1”, que recomienda medidas de prevención normales.

El webinar, en donde participaron 874 personas, estuvo dirigido a gerentes de hotel, representantes de aerolíneas, cruceros, operadores turísticos, agencias de viajes, agencias de viajes en línea y asociaciones, asesores de viajes, compañías de seguros y community managers, además de los Consulados de México en el mundo y personas interesadas en recibir la última información al respecto.

La presentación en español estuvo a cargo de Rubén Olmos, consejero del gobierno de Quintana Roo, mientras que la versión en inglés fue presentada por Josh Shapiro, consejero del CPTQ.

Por último se realizó una sesión de preguntas y respuestas donde el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Darío Flota Ocampo atendió los cuestionamientos.

