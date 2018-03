CARLOS MATUS / Diario La Verdad Cancún, Q.Roo.- Borge viene de regreso a Quintana Roo A Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, le espera una cárcel federal en México y de ser hallado culpable, hasta 50 años de condena. Luego de que las autoridades panameñas aceptaron la tarde de ayer la solicitud de extradición del ex mandatario, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), la Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que una vez que llegará a México, sería recluido en una prisión federal. El ex gobernador tiene al menos seis denuncias en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, aprovechamiento ilícito del poder, y enriquecimiento ilícito, durante su gestión como gobernador del Estado entre 2011 y 2016. Esos delitos tienen penas acumulables de hasta 50 años de prisión. El pasado 4 de junio Borge Angulo fue detenido en Panamá momentos antes de abordar un avión que lo llevaría a Europa en cumplimiento con una orden de aprehensión que liberó un juez federal por su presunta responsabilidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita el pasado 31 de mayo. Los abogados del ex gobernador habían presentado ante Justicia de Panamá un habeas corpus el equivalente a un amparo) porque decían que al haber sido detenido en un avión de bandera francesa, era ilegal su detención por autoridades del país centroamericano. La Justicia panameña le negó ese recurso el pasado 30 de agosto. A esto se suma un desfalco que hasta el momento acumula poco más de 30 mil millones de pesos, obras licitadas y pagadas que nunca fueron realizadas y el despojo de al menos el 11% de la reserva territorial del estado.

“Las autoridades del gobierno de México agradecen a las autoridades panameñas por su esfuerzo y colaboración para dar trámite y resolución”. COMUNICADO OFICIAL por parte de la PGR

