Bomberos llegan a tiempo a un incendio en Cancún y evitan una desgracia

Un incendio que casi termina en tragedia, fue controlado por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Cancún, luego de que acudieron de manera inmediata, después de que fueron alertados que en la Región 259, una casa se estaba incendiando, mismo lugar donde vecinos alertaron que se estaba propagando rápido las llamas.

De acuerdo a los primeros informes, el reporte del hecho ocurrió la mañana de este día, cuando al número de emergencias 9-1-1, alertaron a las autoridades que en un domicilio de la Región 259, Manzana 102, Lote 2, fraccionamiento Villas Otoch Paraíso se estaba incendiando, mismo lugar donde estaban dos menores y una mujer.

Incendio controlado por bomberos

Tras la denuncia, elementos de la Policía Quintana Roo, Protección Civil Municipal y Bomberos acudieron al sitio; al llegar confirmaron la denuncia, por lo que iniciaron con la labores de controlar y consumir las llamas, que duró más de una hora y que afortunadamente no hubo personas heridas.

Las versiones de las autoridades indican, que lo que provocó este incendio fue un cortocircuito en uno de los artículos electrodomésticos, comenzó a salir humo y cuando se dieron cuenta la madre y los pequeños, las llamas ya se estaban propagando, por lo que de inmediato llamaron a las autoridades competentes.

Llamas acaban casi con toda la casa

La Verdad Noticias supo que una ambulancia particular acudió al sitio para atender a la mujer y a los dos menores de edad, quienes afortunadamente no presentaron intoxicación y no tuvieron que ser auxiliados, así como trasladarlos al hospital general Jesús Kumate; ahora los pequeños tendrán una experiencia y anécdota que contar.

Por último, la pérdida fue casi total, pues las llamas cubrieron casi toda la casa, aparatos electrónicos, sillas de madera y muebles, todo quedó consumido; es importante mencionar que en lo que va del mes este sería el primer incendio en este fraccionamiento, sin embargo, en este tipo de casas es común que se incendien.