Boa roba una gallina y la matan a pedradas en Playa del Carmen

Roba una gallina y la matan a pedradas en Playa del Carmen.

Una boa de alrededor de dos metros de largo -junto a otras dos que alcanzaron a huir-, fue muerta a pedradas por vecinos de la cerrada Tiburón sierra, a un costado de la glorieta segunda etapa en Puerto Maya en Playa del Carmen acusándola de comerse una gallina; los ejemplares salieron de la selva posiblemente por el exceso de lluvia que ha dejado a su paso una depresión tropical.

Al respecto, Emmanuel Hedding Mendoza, director operativo de Protección Civil en Solidaridad, explicó que atendieron el reporte del avistamiento de culebras saliendo de una zona de selva en Puerto Maya, pero a su llegada encontraron el cadáver de un ejemplar de boa de unos dos metros aproximadamente muerto a pedradas porque se habría comido una gallina.

Lee más de Noticias Cancún

En el reporte se indica que fueron alrededor de tres culebras que provocaron miedo entre los vecinos por lo que tomaron piedras y las lanzaron contra las boas, provocando que dos huyeran, pero una tercera no tuvo tanta suerte y pereció; hecho que provocó indignación en redes sociales y un llamado de Protección Civil a siempre llamar a las autoridades cuando se trate de especies originarias de la zona.

Roba una gallina y la matan a pedradas en Playa del Carmen.

Roba una gallina y la matan a pedradas en Playa del Carmen.

Roba una gallina y la matan a pedradas en Playa del Carmen.

“Desafortunadamente le tiraron piedras hasta matarla y en estos casos es que nos avisen al 911 para que acudamos de inmediato y se haga reubicación, en este caso el traslado a través de la dependencia correspondiente ya sea Semarnat, Profepa, Medio Ambiente municipal y pues darle una liberación adecuada o un resguardo adecuado”, señaló en entrevista.

Recomendación: Hoteleros de Cancún furiosos por decreto de libre acceso a las playas

Explicó que aunque no está comprobado científicamente, cuando hay un cambio de presión o tormenta, algunos animales como hormigas o en este caso las serpientes se mueven de lugar para resguardarse, por lo que invitó a la población a que en caso de avistamiento no intentar hacer alguna maniobra debido a que puede ser peligrosos, llamar al 911 y no perder de vista al ejemplar para que el personal capacitado capture y reubique los especímenes.

Lee más de Quintana Roo