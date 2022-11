Black Panther: Lo humillaban por rapear en maya, hoy es parte de Marvel

Jesús Pat Chablé, es Pat Boy, rapero en lengua maya que oficialmente forma parte del soundtrack de la nueva película de Marvel Studios, Black Panther Wakanda Forever, en donde interpreta una de las 18 canciones que vestirán la película a estrenarse el 10 de noviembre.

“Estamos muy contentos porque va a salir el tema de nosotros en esta gran película y pues vemos el resultado de la constancia de trabajo que hemos hecho hasta conseguir esto”, comentó en exclusiva para La Verdad Noticias, Pat Boy.

Ahora todo pinta de maravilla en su carrera y su futuro pues en esta superproducción de Disney se codea con artistas de la talla de Rihanna, sin embargo esto no siempre fue así pues por muchos años aguantó la humillación y las burlas por defender su lengua nativa y querer hacer música moderna.

“Muchísima gente se burlaba o me criticaba antes porque desde muy pequeño rapeo en maya y es por eso que yo les mando mucho ánimo a los chicos que hablan un idioma originario y se sienten atacados, por eso yo cree mi colectivo en donde doy apoyo a ellos para que vean que todo se puede lograr con mucho empeño y mucha disciplina y volverse artistas profesionales”, comentó.

Tras 13 años de trayectoria profesional y con álbumes completos colocados en Spotify, hoy día Pat Boy es uno de los pocos artistas que han podido trabajar para un soundtrack de Marvel Studios y esto en parte se lo debe a los fanáticos que desde un inicio han creído en su capacidad de hacer música.

“El productor pidió en su fan page que lo contactaran con cantantes de lengua maya y toda la gente que conoce mi trayectoria como Pat Boy comenzó mencionar y etiquetarme y el promotor Edwin de Disney nos contactó por Instagram hace seis meses aproximadamente.

“Los fanáticos de la comunidad maya que conocen mi trabajo etiquetaron al productor y ya él y su equipo nos contactaron. Cuando comenzó todo me emocionó hacer ese tema con estos productores que llegaron a la península y con quienes nos reunimos en Mérida, Yucatán y de ahí nos movimos a Progreso y estuvimos allá dos días completos”.

Black Panther Wakanda Forever es una de las películas de Marvel Studios más esperadas de los últimos años pues la primera parte fue un rotundo éxito al convertirse en su momento en una de las tres películas más taquilleras y que el personaje se convirtiera en uno de los Vengadores favoritos del público, sin embargo el protagonista, Chadwick Boseman, murió a causa de cáncer en 2020, antes del rodaje de la segunda película.

“Durante el primer día de habernos reunido con los productores tuvimos unas pláticas y nos contaron de qué trataba la película y así salió el título de la canción Laayli’ Kuxa’ Ano’ One que en español es ‘Seguimos Vivos’, en donde por cierto participan otros artistas mayas”, contó en exclusiva el artista quintanarroense.

Fueron tres horas que se tardaron en escribir, y componer el tema que hoy forma parte de la película, que en Estados Unidos ha sido muy elogiada por la prensa y que en México ha causado grandes expectativas sobre todo por la participación de Tenoch Huerta como Namor, el antagonista de esta segunda entrega.

El artista tuvo la genialidad de poder escribir un tema en unas horas y esto es motivo de orgullo para él, sin embargo algo de lo que se siente aún más orgulloso es de sus orígenes mayas, de su pueblito natal Pino Suárez en Felipe Carrillo Puerto, lugar que ama con mucha fuerza y que ahora promociona.

“Me siento muy orgulloso de representar mi lengua materna que es el maya, estoy muy agradecido también por todo el trabajo que vengo haciendo. Creo que la constancia de uno es lo que no nos deja caer, es lo que me ha funcionado, estoy muy contento y feliz de poder compartir mi trabajo con toda la gente, la verdad he tenido muchos comentarios en mi página de Facebook de agradecimiento de ellos y son gente que que está muy orgullosa también y dicen que es un triunfo peninsular”, confesó.

El joven ha pasado momentos amargos al defender sus orígenes y hoy se siente feliz que mencionar su casa, su lengua y su cultura sea motivo de celebración y orgullo y sobre todo de inspiración para los jóvenes que le están siguiendo los pasos, porque han visto en él una oportunidad de poder llegar lejos y cumplir sus sueños.

“Me siento con mucha responsabilidad y mucha felicidad también de representar a Felipe Carrillo Puerto y siempre lo he venido haciendo, representando a mi pueblo Pino Suárez, un pueblito de mil casitas, un pueblito maya. Siempre fue mi sueño que la gente vea que mi pueblo sigue vivo, no imaginé que iba a salir una película, pero mi sueño es ir hacia ese rumbo y estoy muy contento”.

Nunca pensó en el impacto que iban a tener la gente y los mensajes por medio de las redes sociales desde el primer momento en que se dio a conocer el soundtrack de la cinta de Marvel y por eso aprovechó para mandar un mensaje.

“No se rindan, siganle echando ganas, la constancia es la clave que hace que permanezcas, a mi me pasó eso de sentirme atacado por más de 13 años. Hubo días que dije que ya no más y que ya no puedo, pero siempre he dado lo máximo”.

