Black Eyed Peas confirmados en Carnaval Playa del Carmen 2023

Black Eyed Peas confirmado en Carnaval Playa del Carmen 2023

La multipremiada banda originaria de los Ángeles California, The Black Eyed Peas, serán los artistas que abrirán los conciertos del Carnaval Playa del Carmen 2023, esta agrupación se presentará por primera vez en este destino del Caribe Mexicano.

Apl de AP, Taboo y Will.i.am, son los integrantes de Black Eyed Peas, una de las máximas bandas galardonadas y ganadores de premios Grammy, y que han colocado éxitos internacionales a lo largo de sus más de 20 años de trayectoria con canciones como I Gotta Feeling, Pump It, Hey Mama, The Time, Lets Get Retarded y de donde cobró relevancia la carrera de Fergie.

La banda se presentará en la sede de los conciertos de Playa del Carmen, la explanada 28 de julio, será el próximo 14 de febrero, día del amor y la amistad que esta agrupación de uno de los mejores conciertos de la temporada, misma que no se esperaba.

La agrupación se presentó en Cancún como parte de un festival de spring break, uno de los últimos organizados por la cadena de televisión MTV y en donde además participaron diferentes estrellas de la música de los 2000 como Eminem o Pink, también la exintegrante de la banda Fergie hizo su presentación como solista en este mismo evento años más tarde.

Será la primera vez que esta agrupación se presente a un público general o en algún espacio abierto en el Caribe Mexicano por lo que las expectativas son altas, pues además en su último álbum la agrupación hizo colaboraciones con artistas latinos como J Balvin, Shakira o Piso 21.

