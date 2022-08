Bin Adolf Knembe Enow Nasir ,un ‘León’ para el Cancún FC

La directiva de Cancún FC anunció a su nuevo fichaje para el Torneo Apertura 2022 de la Liga de Expansión MX. Se trata del delantero africano, Bin Adolf Knembe Enow Nasir, de 22 años de edad, originario de la Región de Centro, Camerún.

El ‘killer’ de 1.82 metros de estatura y 81 kilogramos, portará el número 30 en el dorsal. Su último equipo fue Las Vegas Lights FC, en Estados Unidos.

“Cancún es otra casa para mí, no hay diferencia de mi casa en Camerún. Me brindaron una gran bienvenida, me hicieron sentir como en familia. Estoy muy agradecido porque me trajeron aquí”, explicó el artillero.

Jonathan Himelfarb, director deportivo de la institución, encabezó la bienvenida en compañía del cuerpo técnico, en el estadio Andrés Quintana Roo.

De esta manera, Bin Adolf Nkembe Enow Nasir, será el tercer jugador extranjero de la escuadra de las Iguanas, junto a sus compatriotas, Junior Moreira y Abdoul Kairou Amoustapha, respectivamente.

“A los fans les digo que voy a dar lo mejor de mí, jugaré al máximo para que crean en mí”, sentenció.



FICHA TÉCNICA

Bin Adolf Knembe Enow Nasir

Fecha de Nacimiento: 11/Nov/1999 (22 años)

Lugar de Nacimiento: Centro, Camerún

Posición: Delantero

Peso: 81 kg.

Estatura: 1.82 mts.

Unen sus esfuerzos en pro del ‘Mochilatón’

Cancún FC y “Ciudadanos por Ciudadanos” se unen en pro de los niños y niñas en situación vulnerable.

La directiva del Cancún FC exhorta a la afición a participar en la campaña para donar una mochila en buen estado para niños o niñas, este martes 16 de agosto ante Alebrijes de Oaxaca en el estadio Andrés Quintana Roo

‘Para Todos’ reza el eslogan de la escuadra de las Iguanas, y al respecto, su directiva exhorta a los aficionados a sumarse al ‘Mochilatón’, ahora que está muy cerca el regreso a clases.

¿En qué consiste esta campaña? En donar una mochila en buen estado para niños y niñas, y adquieran su boleto en 25 pesos, en zona Preferente Oriente, para el juego ante Alebrijes de Oaxaca, el martes 16 de agosto en el estadio Andrés Quintana Roo.

“En ‘Ciudadanos por Ciudadanos’ nos unimos a Cancún FC para donar mochilas a quienes más lo necesitan. Para esta campaña, del ‘Mochilatón’, nos apoyaron el equipo y directivos, así que, asistan al partido el día 16 de agosto contra Oaxaca y donen una mochila, ya que obtendrán un precio especial. Participen con nosotros, vamos a crear simbiosis social, a sumarnos por los que menos tienen”, reconoció Miguel Ángel Cachoa Morali, representante de ‘Ciudadanos por Ciudadanos’.

La colecta está programada, a partir de las 16:30 horas en el inmueble de la supermanzana 21 y durante el encuentro.

De esta manera, Cancún FC reafirma el compromiso que tiene de acercar al plantel con las causas de labor social.

