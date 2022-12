Bibliotecas de Benito Juárez necesitan 800 mil para reparaciones.

Las bibliotecas de Cancún se convirtieron en los espacios más afectados por robos de mobiliario y cableado, entre otros materiales como libros, y ante la falta de recursos, su recuperación ha sido lenta, de acuerdo con Rafael Fernández Pineda, Coordinador de Bibliotecas Públicas en Benito Juárez.

El funcionario dijo que estos espacios educativos están operando al 50%, pues no disponen de las herramientas necesarias para ofrecer un servicio completo tras los saqueos durante la pandemia, por lo que presentarán algunas dificultades para la atención de los estudiantes en el periodo vacacional.

"Estamos en espera que se apruebe el presupuesto para reparaciones, llevamos mucho tiempo solicitándolo, hemos tenido algunas respuestas de gente que ha venido a ayudarnos y a proporcionarnos algunas cosas que se necesitan, pero en sí, están cerradas parcialmente las bibliotecas", afirmó.

Según Fernández Pineda, las más afectadas son las ubicadas en las regiones y en el caso de la biblioteca Dr. Enrique Barocio únicamente opera en un 25%, a pesar de ser una de las más visitadas en Cancún, pero no está en condiciones necesarias.

Respecto a las bibliotecas de las regiones 95 y 96, señaló que hacen falta aires acondicionados, así como en la ubicada sobre la avenida Chichén Itzá entre 10 y 15, pues fueron robadas hace meses por la contingencia sanitaria y hasta el momento no han sido repuestas 4 unidades necesarias para que puedan acudir más estudiantes a trabajar.

En cuanto a la biblioteca con sede en Alfredo V. Bonfil, es la única que opera con normalidad, ya que en el mes de mayo consiguió el mobiliario necesario para que los jóvenes asistan, pero esto sucedió gracias a que el delegado puso el dinero de la reparación para que los estudiantes pudieran hacer uso de ella, por lo que confía en que el Ayuntamiento Municipal autorice los recursos para ya operar al cien por ciento y dar un servicio digno como previo a la pandemia.

"Las autoridades no se olvidan de aquí, pero no hay dinero, nos han dejado un poquito al último porque entendemos que a veces para unas personas no es prioridad; sin embargo, no hemos dejado de trabajar un solo día", confirmó.

Rafael Fernández recordó que las bibliotecas están solicitando un presupuesto de al menos 800 mil pesos para la rehabilitación, pero esperan conseguir una parte para el funcionamiento adecuado, al sostener que la operativudad está garantizada con el personal que trabaja.

