Bibliotecas contarán con ejemplar de la constitución de Q. Roo en maya.

Luis Alegre, diputado federal y presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados.

La Constitución de Quintana Roo en idioma maya, avalada por 317 dignatarios mayas, ya está disponible en Internet; la edición física tiene un costo de 990 pesos y se imprimieron 1100 ejemplares, los recursos que se generen serán destinados a las comunidades mayas de Quintana Roo y una parte de los libros serán enviados a las bibliotecas públicas de la entidad, reveló Luis Alegre, diputado federal y presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados.

En entrevista, el diputado recordó el arduo trabajo que fue cristalizar el proyecto, pero reconoció que de los 317 dignatarios mayas la mayoría no sabe leer ni escribir por lo que el documento es un gran reto a su preparación ya que mientras en un lado está la Constitución en español, en la siguiente hoja aparece en lengua maya lo que supone un avance.

“La intención es que en las escuelas se pueda motivar, especialmente en la zona maya, a leer y escribir en maya, porque el hablar maya no significa que también lo sepa escribir, pero quien sabe leer y escribir sí sabe hablar maya, entonces es importante que podamos empezar un programa de lectura y escritura en maya porque los jóvenes ya no quieren hablarla, le tienen pena a hablar su lengua ancestral, y lo que queremos hacer es acercar la justicia a quienes no hablan español”, dijo.

Otra medida explicó, será entregar libros a cada uno de los once municipios y a los cinco centros ceremoniales mayas, además hay un audio libro y la versión gratuita online a través de Internet, agregó que para su realización fue necesario visitar cada una de las 67 comunidades mayahablantes de Quintana Roo en compañía de generales mayas y la representante del INMaya.