Un fin de semana lleno de demandas ciudadanas contra la presidente municipal de Solidaridad, Laura Beristain privó en Playa del Carmen, entre ellas las denuncias en redes sociales por la gran cantidad de baches en la ciudad, el mitin de mujeres contra la violencia afuera del palacio y el bloqueo de las avenidas CTM y Tintal para exigir la reinstalación de la energía eléctrica tras el paso del huracán, temas de las que el activista Antonio Ramos Pérez consideró que la presidenta ni ve ni escucha las demandas ciudadanas.

“Yo siempre he estado mandándoles mensajes, oigan esto, oigan la basura y demás cosas, ¿no? antes de irme a la cuestión directa. Después de todo ese asunto de los huecos que dejan las empresas que dejan Aguakan, la Comisión Federal de Electricidad, las otras empresas en telefonía y demás a raíz de mis reclamos me eliminaron de las redes, me boqueó Servicio Públicos, no puedo ni siquiera mandar mensajes”, comentó el activista, Antonio Ramos Pérez.

Beristain no escucha a ciudadanos de Playa del Carmen, denuncia activista.

Explicó que personalmente ha solicitado al Ayuntamiento de Solidaridad, presidido por Laura Beristain, para que envíen camiones a recoger la chatarra de las casas y evitar la proliferación de zancudos como en el caso del dengue, sin embargo aunque la respuesta que le han brindado ha sido “sí ya pasamos tu reporte” la realidad –dijo- es que no hacen nada.

“Yo creo que aquí debido a esa cerrazón, yo creo que aquí, ya ni siquiera trato a esta gente con ellos, a presentarles alguna denuncia, o llamándolos porque definitivamente no están en la disposición de atender al ciudadano y los baches es un problema, ya teníamos ese problema, sin embargo en esta administración creo que se ha acrecentado muchísimo más, ahí están ellos tratando de defenderse, diciendo que las lluvias que ya tuvimos las tormentas zeta, gama y demás, pero la realidad es que hay por ahí un trasfondo”, dijo.

Agregó que como nadie vive en las colonias de los funcionarios obviamente no les interesa absolutamente nada, ejemplificó que problemas como el bacheo, más la basura, más el alumbrado, más la falta de servicios públicos eficientes. “Yo me atrevería a solicitar la renuncia del señor Espadas, porque definitivamente no está funcionando”, denunció para La Verdad Noticias.

Finalmente llamó a las autoridades a tener organización, debido a que el desorden de Laura Beristain tiene un costo social que terminan pagando todos los solidarenses, pero especialmente aquellos que viven de la carretera federal hacia la selva y de la avenida CTM hacia el norte.

