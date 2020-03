Beristain hace de la pandemia del coronavirus un nuevo botín

Laura Beristain ha tenido una mala reacción y nula respuesta ante la pandemia del coronavirus, afirman varios líderes sociales y empresariales

Laura Beristain vive su propio encierro.

Pero no por la contingencia del coronavirus, sino por la indolencia con que ha desdeñado la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.

La alcaldesa solo levanta la voz para denunciar complots en su contra y ataques políticos cuando son descubiertas las corruptelas de su gobierno.

Y ahora, aunque en su discurso difunde las medidas dictadas por otras autoridades para contrarrestar el Covid-19, las imágenes difundidas por su propio gobierno, evidencian su desdén a las mismas.

Beristain ha demostrado nula reacción ante el coronavirus, pese a que en su territorio ya hay 3 contagios

Incluso, algunos han dudado de la desinfección de oficinas públicas.

Y es que en la imagen difundida por el gobierno presenta a dos trabajadores equipados con mascarilla y aparatos para fumigar.

La falta de equipo de la alcaldesa durante la fumigación de oficinas públicas, hizo dudar de que se haya cumplido con la desinfección

Pero en la misma imagen, la alcaldesa aparece junto a ellos, sin equipamiento ni malestar alguno, y menos respetando la sana distancia recomendada por las autoridades sanitarias.

“Su gobierno sigue durmiéndose en sus laureles, no está haciendo las cosas bien, y si quisieran ya estarían habilitando las clínicas para poder hacer las pruebas necesarias por si alguien tiene algún síntoma y que no se propague esta epidemia”, expresó Marcos Antonio López Díaz, presidente de la Asociación de Vecinos Unidos en Contra de las Hipotecarias Corruptas.

Falla coordinación sanitaria

El abogado Jorge Zavaleta Pellat acusó que el gobierno de Beristain no tiene coordinación con la COFEPRIS o con Protección Civil, tampoco con los inspectores de salud municipal, quienes dijo, deben contar con un protocolo.

“Otra cosa que yo no entiendo, estoy viendo que las aglomeraciones siguen, mercados, ventas en la calle etcétera, no se están siguiendo los protocolos”, lamentó el abogado.

Señaló que la sociedad está tomando sus propias decisiones ante la ausencia e indolencia del gobierno de Solidaridad, que no les ha dado instrucción alguna.

Jorge Zavaleta Pellat afirma que no ha existido coordinación entre Beristain y las autoridades de otros niveles

Señaló que los bancos y supermercados están siguiendo protocolos propios dentro de sus instalaciones, pero afuera, no ven la actuación de Protección Civil, COFEPRIS o la Dirección de Salud.

Harán Beristain negocio con emergencia

En momentos en que la clase trabajadora de la Riviera Maya ha quedado sin empleo y es golpeada por la crisis de coronavirus, Beristain no hace nada por proteger el derecho laboral de la gente, acusó Marco Antonio López Díaz.

“Hoy en día el gobierno municipal, es una empresa familiar, donde nada más están trabajando los cuñados, los amigos (…) trajo mucha gente de fuera”, lamentó López Díaz.

Y es que a pesar de que la alcaldesa presumió la activación de un fondo de contingencia para atender el Covod-19,el dirigente dudó del destino de esos recursos, pues en el gobierno, acusó, todo es negocio.

Marco Antonio López Díaz afirma que Laura Beristain y sus hermanos harán de la contingencia otro de sus 'bisnes'

“Yo en su momento, en una ocasión Juan Carlos Beristain me llamó para que me integrara al DIF y la verdad muy lamentable que él me haya dicho que me ofrecía cierta cantidad, que ese salario yo lo iba a cobrar, pero de ese salario yo nomás iba a tomar 3 mil pesos, porque lo demás iba a ir a manos de él

“¡Hermano yo no me presto a ese tipo de cosas y se lo puedo decir a la luz pública cuando quieran!”, denunció López Díaz.

Hoy, criticó, Juan Carlos ha resucitado a la vida política, incrustándose en el comité pro ampliación de la carretera Cancún-Playa del Carmen.

De ese fondo de contingencia, advirtió, el 80 por ciento se lo van a quedar ellos, la familia Beristain, y el 20 por ciento será destinado a la clase trabajadora.

Nula credibilidad

Las constantes ausencias de sus funciones para ir a atender asuntos de su partido a la Ciudad de México han sido severamente cuestionadas.

Su incapacidad y falta de coordinación hace pedir a líderes de opinión de Solidaridad que la sometan a juicio político por su incapacidad y falta de coordinación para atender, no solo la pandemia del coronavirus, también por no saber resolver las necesidades de los playenses.

Chencho Rodríguez afirma que la alcaldesa de Solidaridad tiene "0" de calificación por su pésimo desempeño

Para Ausencio “Chencho” Rodríguez, quien acostumbra denunciar la corrupción del gobierno de Beristain con un megáfono en las calles, la alcaldesa tiene “0” de calificación.

“Yo le pondría cero, yo lo veo por los suelos todo, en la seguridad, todo se desplomó, ella es una persona que no entiendo por qué llegó a la presidencia; yo le pregunto a la gente y nadie votó por ella, yo no sé que mano entraría ahí porque yo nunca la vi que hiciera un buen papel”, aseveró.

Fractura morenista

La indolencia que ha demostrado Beristain hacia su trabajo, pero sobre todo a los planeases, boicoteando incluso esfuerzos de compañeros de su partido para mejorar la vida de los ciudadanos, provocó una ruptura en su cabildo.

La tercera regidora, Verónica Gallardo Herrera, decidió declararse regidora independiente, tras haber sido vandalizado dos murales en igual número de escuelas a las que ha apoyado.

La indolencia de Beristain provocó la fractura de la bancada de Morena, donde la regidora Verónica Gallardo Herrera se declaró independiente

Si embargo, apenas esta semana, comunicó a los integrantes del Cabildo de Solidaridad su decisión de declararse regidora independiente.

“Lo que llama la atención de estos actos vandálicos contra los establecimientos educativos, es que tienen un punto de conexión (…) una servidora ha estado trabajando con ellos”, acusó la regidora, sobre las acciones que ocurrieron en la delegación Puerto Aventuras.

Abandono oficial

Para Marciano Toledo, exalcalde de Playa del Carmen y empresario del municipio, la administración de Beristain es un cúmulo de mentiras y simulaciones.

“Esta señora se rasgaba las vestiduras contra Aguakan diciendo que lo iba a sacar, cuando hace poco invirtieron 15 millones de pesos a esa empresa, que gana 3 mil 500 millones de pesos al año”, acusó Toledo.

Marciano Toledo, exaldalde y empresario de Playa, afirma que el actual gobierno está sde cabeza y está generando afectaciones a los empresarios

Agregó que su gobierno está de cabeza, con funcionarios cobran sueldos de primer nivel, desconociendo la realidad de Playa del Carmen, cuya inseguridad ha bajado en 40 por ciento los ingresos de los empresarios, que impacta en la generación de empleo.

“Estamos viendo la situación de Playa del Carmen cómo se encuentra; tenemos una Quinta Avenida que es un tianguis, tenemos lleno de baches, de problemas serios, y de una delincuencia en aumento constante”, lamentó.

Así lo dijo

“Tenemos una Quinta Avenida que es un tianguis, tenemos lleno de baches, de problemas serios, y de una delincuencia en aumento constante; eso hizo que bajara un 30 o 40 por ciento los ingresos a los empresarios, a los comerciantes, y ahorita con el coronavirus estamos en cero, una situación bien difícil provocada por nuestras propios autoridades que no han sabido enfrentar ni hacer un buen gobierno”

Marciano Toledo, empresario y exalcalde de Solidaridad.

“Pedimos que a (Laura Beristain) esta persona se le lleve a juicio político porque ha hecho mal manejo de recursos que son de los playenses y sin embargo le pedimos al licenciado Andrés Manuel López Obrador que ponga un castigo ejemplar en contra de esta persona, para que vean que no le va a temblar la mano al presidente si no practican que primero está el pueblo y a ella no le interesa el pueblo, a ella lo que le interesa son sus intereses monetarios, porque se han enriquecido a costa de todos los playenses”.

Marcos Antonio López Díaz, presidente de la Asociación de Vecinos Unidos en Contra de las Hipotecarias Corruptas.

“A quien le preguntes dice, está muy mal su trabajo, yo para mí, lo veo todo de cabeza, no sé qué estará haciendo bien, o qué hace allá en la presidencia, haciendo tantos gastos que hacen, gastos de tantas cosas que al pueblo no le han servido para nada, es una mujer incapaz, quien sabe. Queremos algo, Playa merece algo mejor, alguna gente que quiera el pueblo, que vea por él pueblo, una gente que se dedique a ayudar al pueblo”.

Ausencio “Chencho” Rodríguez, activista

“No existe una coordinación entre la COFEPRIS, ni con Protección Civil, ni con los inspectores de salud municipal, debe de existir un protocolo, mientras no lleguemos al cierre que se tiene que establecer, si tú te fijas los bancos están siguiendo los protocolos porque desde nivel central les están marcando los parámetros”

Jorge Zavaleta Pellat, abogado