Beatbox: La habilidad de crear sonidos

DOPE?

¿Qué piensa tu familia de que practiques Beatbox?

Cuando empecé fue complicado por que a mis papás no les gustaba la idea que anduviera escupiendo por todos lados y bueno con el tiempo cuando vieron que me empezaron a contratar, que me presentaba, sin pensarlo me empezaron a apoyar y comprarme el equipo de sonido.