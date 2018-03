Batallan para abordar vans y combis

Omar Tornel / Diario La Verdad Solidaridad Trasladarse en el municipio de Solidaridad hacia cualquiera de sus fraccionamientos, o hacia la ciudad de Cancún y puntos intermedios, se ha convertido ya en un dolor de cabeza para los miles de trabajadores que requieren hacer uso del servicio de transporte urbano de la ciudad para llegar a sus fuentes de empleo. Datos conservadores del servicio de vans de Playa del Carmen-Cancún indican que diariamente movilizan más de 6 mil personas entre Playa del Carmen a los diferentes destinos en Cancún sobretodo en horas pico, pero esas cifras podrían no corresponder a la realidad. Cada día entre las 6 y 7 de la mañana es fácil apreciar grupos de entre 20 y 30 personas en paraderos como los de la Carretera Federal y sus intersecciones con Luis Donaldo Colosio o CTM, que esperan trasladarse a su destino y no pueden abordar ningunavan debido a que estas ya vienen repletas de más trabajadores. La misma situación se repite entre las 13 y 15 horas,o entre las 21 y 23 horas cuando hay cambios de turno en casi la totalidad de complejos hoteleros dela Riviera Maya, sobre todo de aquellos que retornan a su lugar de origen. ¿Complicidad? Pero la situación no parece terminar ahí, en un acto de “presunta buena onda”,hay choferes que se arriesgan y suben pasajeros aun cuando ya no hay espacio, saturan la unidad y los aglomeran, casi unos encima de otros, con la premisa de “ayudar a que no llegen tarde a sus destinos”. Se sabe que esta misma situación aqueja al mega fraccionamiento de Villasdel Sol, donde radica el grueso de la población, y que según los operadores para que esta situación sea tolerada por las autoridades de Tránsito, y no ser detenidoscada operador debe pagar una cuota de mil pesos para permitir llevar gente de pie en los pasillos.

