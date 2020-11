Basura vegetal dejada por “Delta” y Zeta” sigue en calles de Cancún

La basura vegetal en Cancún dejada por los huracanes “Delta” y “Zeta” continúa viéndose en varias partes de la ciudad, situación que ha provocado molestia entre los cancunenses, quienes han denunciado en redes sociales esta situación, además de exhibir algunos terrenos baldíos son utilizados para arrojar este tipo de desechos.

Tras el paso de estos fenómenos hidrometeorológicos los desechos naturales se podían ver en la mayoría de las calles en la ciudad, motivo por el cual autoridades del ayuntamiento pusieron en marcha varias acciones para lograr retirar esta basura, entre ellas la apertura de centros de acopio donde los ciudadanos podían dejar los desechos, como lo ha podido constatar La Verdad Noticias.

Actualmente varios puntos de Cancún siguen saturados de árboles caídos de todos tamaños y basura vegetal diversa que obstruye el paso y representa un riesgo para los transeúntes.

“Las autoridades deben continuar la recolección de la basura vegetal que sigue en Cancún, no puede olvidar este problema porque aún no terminan de resolverlo y en muchas ocasiones hemos reportado esta problemática y no hacen nada, por eso queremos una solución”, refiere un comentario ciudadano de redes sociales.

Cabe destacar que hace varias semanas la gran cantidad de árboles derribados por los fuertes vientos de los huracanes “Delta” y “Zeta”, los cuales tocaron tierra en Cancún con tan solo 19 días de diferencia, rebasó la capacidad del centro de acopio, ubicado en la avenida Chac Mool.

Derivado de lo anterior las autoridades municipales decidieron habilitar un nuevo espacio para seguir concentrando esta basura vegetal, la cual es convertida en composta.

La respuesta durante las primeras semanas por parte de los ciudadanos fue muy buena y ayudados por brigadas municipales lograron limpiar rápidamente las principales arterias de Cancún, sin embargo, el varias zonas apartadas esta problemática sigue causando molestia entre los habitantes.

