Basta que políticos usen los partidos para sus intereses

Ivoskus aseveró que la Cumbre servirá para analizar estrategias de comunicación ambiental, que tanto atañen a esta región de México

Daniel Ivoskus, presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se realizará Cancún los días 19, 20 y 21 de febrero, aseveró que para salir de la crisis que atraviesan los partidos políticos en México, éstos deben evolucionar para no tener tan malos resultados.

“Si entendemos que el verdadero protagonista es el ciudadano, que la centralidad de la comunicación debe estar ahí, que los objetivos de los partidos políticos no tiene que ser todo el tiempo discutir candidaturas, sino discutir qué le está pasando a la gente, vamos a empezar a entender que hay un nuevo modelo”, aseveró Ivoskus.

Los políticos deben enarbolar causas, y dejar de lado los intereses propios o de partido para prosperar entre el electorado

Por ello, expresó, la Cumbre Mundial, cuya sede será el Centro de Convenciones de Cancún, se convierte en una oportunidad para analizar el entorno mundial donde los expertos globales en comunicación política analizarán las tendencias, oportunidades y errores.

Se debe aprender, dijo, a tender puentes para acercar la política a los ciudadanos.

“Hay que repensar la política y la comunicación, enfatizó.

Comunicación 360º

En entrevista exclusiva con La Verdad, Ivoskus señaló que la Cumbre reunirá a los expertos más reconocidos a nivel mundial en comunicación política,

“Es interesante recordar que hay que entender la comunicación en su profundidad, porque si no pareciera que hay una competencia entre la televisión, la radio, la prensa escrita, los medios digitales”, aseveró.

La cumbre será del 19 al 21 de febrero en Cancún

Hoy, explicó, la tendencia global de la comunicación es un entorno 360º, en donde se debe crear un sistema de comunicación, en el que converjan los medios de comunicación en su totalidad: televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y sobre todo, los medios digitales y las redes sociales.

“Los medios digitales y las redes sociales se han convertido en un plus, son transversales a todos los medios de comunicación; prendes la televisión y se había de lo que hay en las redes sociales, y miras la prensa escrita y todos hablan de lo que pasa en redes o medios digitales”, explicó Ivoskus.

No solo gobiernos

Pero esta Cumbre, expresó Ivoskus, no solo es para políticos y gobiernos, sino para el sector privado que pretende impulsar un posicionamiento aprovechando todas las bondades de la comunicación, que aunque su enfoque es político, sin duda ofrece alternativas para crear sistemas sólidos de difusión y posicionamiento.

Daniel Ivoskus, experto en comunicación política, informó que Cancún será sede de la Cumbre de Comunicación Política del 19 al 21 de febrero

“En una campaña, un gobierno o una empresa, no se puede decir, ‘hago esto, pero esto no lo hago’; tienen que crear un sistema que se adapte a su realidad, a su sistema, a su objetivo y llevar adelante, y a partir de ahí crear una estrategia de comunicación”, enfatizó.

Por ello, la Cumbre tendrá la presencia de más de 300 conferencistas en tres días de intensa actividad, en la que periodistas, políticos, consultores, académicos y profesionales debaten y comparten experiencias de lo que está pasando en el mundo, en la comunicación y en la política.

AMLO, objetivo claro

Cuestionado sobre la forma en que comunica el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseveró que tiene el objetivo muy definido.

“Creo que hay una idea y una estrategia de comunicación; me parece que el gobierno de México tiene un objetivo claro, sabe hacia dónde se va; se pueden tener matices, y luego estar de acuerdo o no, pero eso es otra discusión, hay un esquema de comunicacion”, aseveró.

En entrevista con La Verdad, Ivoskus realizó una ponderación del método de comunicación que utiliza el gobierno de México

Agregó que existen otros casos en los que los gobiernos no tiene claro hacia dónde van, no saben qué hacer, lo que no es el caso de México con las conferencias mañaneras de AMLO.

Incluso, recordó el caso del finado expresidente de Argentina Néstor Kirchner, quien ganó la presidencia con 22 por ciento de popularidad, pero terminó su sexenio con 80 por ciento de aprobación, sin hablar nunca con la prensa.

“Él sabía que su manera de comunicar iba a ser de coalición, se iba a pelear con un periodista, esta bien o esta mal, Kirchner entra con el 22 por ciento de posibilidad, y terminó con el 80 por ciento, y continuó su esposa, entonces los estilos de comunicación deben atarse a los personajes”, advirtió.

Banquete estratégico

Los conferencistas que se presentarán en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, explicó, trabajarán sobre ejes muy específicos.

El primero de ellos es sobre Estrategia política, donde destacan Antonio Duque, de Colombia, y publicistas como Mariano Ferreira, así como Antonio Solá, de España, quien fue el creador del slogan de “Un peligro pata México” en referencia a AMLO.

“En la cumbre en la CDMX de febrero de 2018, Antonio Solá que había sido el creador del lema “un peligro para México”, en plena conferencia dijo, ‘les voy a decir quien va a ser el próximo presidente de México, va a ser Andrés Manuel López Obrador’.

“Y ahí se revolucionó todo el escenario, la gente gritaba, a favor, o en contra, pero al final logró que su mensaje fuera la tapa al día siguiente en los diarios, en México y en muchos lugares más”, recordó.

Además estarán mujeres que hablarán de lo difícil que ha sido llegar a los cargos públicos, quienes compartirán sus frustraciones, obstáculos y problemas.

El panel de conferencistas ofrecerá un banquete de experiencias que los propios estrategas han acumulado en su trabajo

En comunicación Digital, destacó la presencia de Alonso Cedeño, Sergio José Gutiérrez y Carlos Gutiérrez, quienes dijo, son los profesionales con mayor reconocimiento y que han participado en las campañas.

También Jennifer Islas, joven mexicana que explicó, ha innovado permanentemente en el uso de las tecnologías para la aplicación en la comunicación política”.

Y un tema especial, el de la fotografía de campaña, en donde el especialista Jorge Sandoval compartirá los errores que se cometen en las fotos de campaña, que define como “lo que más se ve, y lo que menos se cuida”, por lo que compartirá los tópicos para tener las mejores fotografías de campaña política.

También estará Federico Suárez, quien fue el estrategia de comunicación del expresidente Macri de Argentina.

Y en comunicación de crisis, Ivoskus destacó la presencia de Mauricio Vengoechea.

Tema ambiental

Y al ser Cancún sede de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, se abordará in tema crucial para el entorno: la política del medio ambiente.

“Se abordará la forma en cómo hacerlo un gran tema de lo que amerita la política del medio ambiente, cómo comunicarlo de manera eficiente y cómo generamos una cultura de la sociedad, que no quede solo en un proyecto y en una idea”, aseveró.

Para conocer los detalles de la Cumbre, Ivoskus señaló que los detalles y ponentes, así como la programación de las conferencia está en el porta www.cumbrecp.com.

