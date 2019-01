Basta de dádivas a funcionarios: Rosaura Villanueva.

Rosaura Villanueva Arzápalo, fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción.

La Fiscal Especializada en el Combate a la Corrupción, Rosaura Villanueva Arzápalo, consideró necesario que la población deje de dar dinero “para los refrescos y las tortas a servidores públicos” con tal de agilizar un trámite que debería prestarse sin pago alguno, porque se trata del trabajo de la burocracia. Esto, al reconocer que existe la percepción social de que la entidad quintanarroense es de los estados más corruptos del país.

Dijo que es necesario contar con la participación ciudadana para el combate de la corrupción “porque los hechos de corrupción que a nivel nacional se calificaron fue el dar dádivas a los servidores públicos para agilizar trámites o eliminar lo que se consideran trabas burocráticas. Darles para los refrescos y las tortas”.

La funcionaria aseguró que trabajan para ganarse la confianza y credibilidad de la ciudadanía quintanarroense y que, de acuerdo con las pláticas sostenidas con el Fiscal General del Estado, Oscar Montes de Oca Rosales, para firmar convenios de colaboración con el Estado y los municipios y ofrecer un curso taller de 25 horas para prevenir la corrupción en servidores públicos.

Solicitamos la colaboración de la ciudadanía para localizar a MARÍA VALEKA ÁVILA HERNÁNDEZ. Fue vista por última vez en el municipio de Solidaridad. #ProtocoloAlba pic.twitter.com/aApx1LvYMe — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) 5 de enero de 2019

Dijo que es necesario crear conciencia entre los actuales servidores públicos para que hagan bien las cosas.

“Porque también serán revisados con lupa por la ciudadanía al momento de terminar el encargo y deben tomar en cuenta que tras la modificación del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos los actos de corrupción ya son considerados como delitos graves”.

Deben considerar que no será lo mismo que con los ex funcionarios que enfrentaron la justicia y contra quienes en su momento se lograron prisiones preventivas justificadas por delitos que no eran considerados graves y enfrentaron la justicia con tanto garantismo, advirtió. Ahora el peculado y el enriquecimiento ilícito ya se encuentran dentro del catálogo de delitos graves.

Quizás te interese: No huirá Borge de ser juzgado en Quintana Roo

La Fiscal Anticorrupción anticipó que, de acuerdo con los resultados obtenidos en la segunda reunión nacional de fiscales especializados en el combate a la corrupción, se logró que la embajada de Estados Unidos ofrezca un curso de certificación en tres etapas a funcionarios de la dependencia para dar seguimiento a activos en México y el extranjero de servidores públicos para tener las herramientas que permitan iniciar procesos en caso de incurrir en desempeño irregular de la función pública.

Reconoció que en estos momentos la Fiscalía estatal no cuenta con una especialidad en el combate a la corrupción y tratan de innovar para conseguirlos mejores auditores y contadores para realizar auditorías periciales contables y lograr que las carpetas de investigación tengan la fortaleza hasta el final de todos los procesos.